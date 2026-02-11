河南女子為外地務工子女「跑腿盡孝」　一單僅10元預約已排到初五

內地農村年輕人在外地打工，家中只留下長輩和小孩，經常缺乏照顧和關懷，對此，河南商丘民權縣一名90後女子王豔華近年在家鄉替外出工作的子女「跑腿盡孝」，協助為留守長輩送餐、採買生活用品，甚至代為轉達子女難以說出口的關心話語，每單僅收10元（人民幣，下同），隨著年關將近，竟需求暴增，預約已一路排到正月初五。



《大風新聞》報導，王艷華此前在鎮上幼兒園做教師期間，經常接觸留守老人與兒童。了解到身邊留守老人的生活不便，她從去（2025）年三四月份開始做「跑腿」工作——幫外出打拼的子女，給家裡的父母買東西、送飯菜以及轉達子女不曾對父母開口的話語。

+ 8

王艷華表示，起初只是想幫忙、不打算收費，但時間一久，老人子女過意不去，才讓她訂價，每單10元主要用於車輛耗損與電費。

待實際投入後，她發現需求遠比想像迫切，近一年已服務數百個家庭。她觀察，許多留守老人最需要的並非物資，而是陪伴，「嘴上不說，心裡都盼著孩子在身邊。」

隨著王豔華投入跑腿工作的第一個春節即將到來，她表示，過年期間不打算休息，儘管部分委託人會客氣表示不急，仍希望儘快把年貨與心意送到老人手中：

隨著年底將近，訂單明顯增加，從過去偶有空檔，到如今天天滿檔，有人甚至提前十多天預約，行程已排到正月初五。

據悉，王豔華的委託者多為返鄉不易的外地工作者、因工作無法返家的子女或遠嫁他鄉卻牽掛父母的女兒。她的跑腿範圍除民權縣雙塔鎮外，也延伸至周邊鄉鎮與外縣，最遠距離可達七、八十公里，至於鄉鎮內仍維持10元一單，較遠距離則依里程酌收車費，電動車購入僅八、九個月，行駛里程已超2萬5千公里。

王艷華除接單「跑腿盡孝」外，還需照顧三名孩子並經營自媒體，每天僅有4小時左右的睡眠時間。她坦言，身體已有吃不消的情況，也曾嘗試找人協助，但因收入不高、工作辛勞，對方未能久留。

王豔華希望能找到合適的搭檔分擔工作，眼前最迫切的心願則是想「好好睡一覺」，把身體先養好，再視年後情況調整步調。

【延伸閱讀】母親去世 兒子豪擲26萬請全村睇大戲還有飯吃 熱鬧如嘉年華惹議（點擊放大瀏覽）

+ 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】