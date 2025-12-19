28歲女教師結婚日跳樓自殺　多少中國青年的人生被催婚擠壓變形？

多家媒體報道，12月10日，河南省平頂山市魯山縣一位28歲的高中女教師，據說因為父母長期催婚造成的精神壓力，在結婚當天跳樓，以最慘烈方式結束生命。



河南28歲女教師新婚當日墮樓亡 生前曾發文稱遭父母以死逼婚

該女教師自殺前曾在朋友圈寫道：「我清楚的認識到我自己最大的價值就是結婚，七年，從畢業開始，我對抗了七年，加上大學四年，11年，我失敗了，我吵，我鬧，我發瘋，我拿刀砍他，都要相親，都要結婚，嗯，對，我懦弱我不行，我下不定決心，所以我聽話，我相親結婚。以死相逼都必須要結婚的父母，指責不孝的親戚，有一說一，蹬鼻子上臉只會氣人的對象和只會讓你忍的父母真是絕配。」

網傳朋友圈內容。（微博）

不難想像，當女教師跳樓自殺的那一刻，她的內心該是多麼的不滿、絕望。婚姻本當自主，父母應該尊重子女的選擇。《中華人民共和國婚姻法》第三條規定：「禁止包辦、買賣婚姻和其他干涉婚姻自由的行為。禁止借婚姻索取財物。」如果該女教師真如媒體報道所說的那樣是因父母催婚而選擇自殺，她的父母有違法嫌疑。

在傳統社會，包辦、買賣婚姻是常見現象。進入現代社會之後，隨着年輕人尤其是女性的經濟獨立、人格自主，包辦、買賣婚姻的現象已經難以想象，但干涉婚姻自由的行為依然存在。現實中催婚、催生甚至以結婚生娃的名義催買房的現象十分普遍，女教師結婚當天跳樓自殺的新聞以最慘烈方式戳中無數青年男女的隱痛。

不計其數的父母把子女的一生視作不同年齡需要完成不同任務的一生，其中最主要的任務是結婚生娃。這背後是一種根深蒂固的以愛為名的成家立業、傳宗接代的觀念。

大量父母（尤其是有兒子的父母）把子女結婚生娃視作人生大事，為了完成最主要任務，他們不僅會通過辛勤工作、勤儉持家的方式為下一代結婚生娃積累財富，而且會在子女進入大學或者工作後開始催促子女相親、結婚和生娃。不同父母因為性格、認知的不同，催婚方式和力度會有差異，但催婚本身是常見現象。

在中國不少地方，結婚往往伴隨高額彩禮。（Youtube@ANNnewsCH）

在筆者了解的地區和群體中，一個男生如果到了30歲還未結婚，除非他事業有成或家庭話語權很大，否則他的父母，一定會不厭其煩地催促他相親、結婚、生娃。

如果他還生活在男多女少的農村，有的父母甚至認為只要女方尚能生育，都可以努力爭取為結婚對象，至於女方是否離異帶娃、是否索取高額彩禮、性格和人品是否有問題，都不重要。

同樣情況，一個女生如果到了30歲還未結婚，她將經常面對父母乃至所有長輩親人的催婚壓力，甚至有的父母會認為只要男方有地位、有錢或者付得起彩禮，都可以把女兒嫁出去，至於男方的性格、興趣、人品、長相都不重要。不少父母非常狹隘的認為，如果女兒遲遲未結婚，是「砸在手裏」。

在中國，老人與年輕人關於婚姻看法的分歧正逐漸凸顯。（新華社）

婚姻本應是愛情的結合，但現實中的婚姻有許多充滿銅臭味和算計。結不結婚、與什麼人結婚本應該是年輕人的自主選擇，但太多父母總是過於急切。相信多數父母的初衷是出於他們理解的愛，是希望通過他們的人生經驗來防止子女走彎路。但每代人、每個人的情況都不同，年輕人應該有自主選擇婚姻的空間。強行干預，讓未婚子女長期活在被催婚催生的壓力下，時間愈久，容易產生逆反心理或精神抑鬱。現實中不排除有少數將女兒作為籌碼的父母，其勢利、愚昧的程度令人髮指。

現在已經是21世紀，每個人都應該有自主權利，人與人之間是有起碼的邊界，哪怕是為子女着想的父母，在子女長大成年後，可以教育、引導、勸說子女，但不應該強行催婚、催生。給子女必要的自主空間，學會與子女相互理解，才有可能在寬鬆、和睦、充滿愛的氛圍中讓子女和父母共同作出理性的選擇。否則，即便那些希望結婚、生娃的子女，在父母整日催促的壓力下，想必都已產生厭煩心理。

年輕人在面對父母催婚壓力的時候，應該學會堅強和勇敢。像不幸跳樓自殺的河南女教師，她已經有不錯的工作，具有抗拒父母催婚壓力的經濟條件，在必要時候可以說不，讓父母能夠冷靜下來反思自己的催婚行為。時代已經變得不一樣，無論男生女生，都可以勇敢追求自己嚮往的生活方式，與志同道合的朋友構建一個相互理解、相互支持的社群。沒有哪個獨立的靈魂甘於忍受被催促被安排的人生，河南女教師結婚當天跳樓的悲劇是給全社會的一次警醒，不要再讓類似悲劇重演。