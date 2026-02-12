Bill Gates現身上海遭問愛潑斯坦案　坦言因籌款相識吃過幾次晚餐

美國科技富豪比爾蓋茨（Bill Gates）捲入已故性犯罪富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件，全球關注，陸媒披露，他近日現身大陸上海市出席活動，被問及這宗事件，蓋茨坦言「吃過幾次晚餐」，但強調沒接觸過受害者、也從未去過其島嶼。



陸媒《財聯社》報道，比爾蓋茨（Bill Gates）11日傍晚現身上海市，出席一場名為「行動創造希望」的活動，聚焦全球健康與發展議題，並與大陸紀錄片導演周軼君展開對談。

2月11日，Bill Gates在上海張江出席一場名為「行動創造希望」的活動並發表演講。（微博＠蓋茨基金會）

據《第一財經》報道，比爾蓋茨在專訪中，正面回應關於他與愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係的爭議，他表示：

在2011年到2014年間，我確實與愛潑斯坦吃過幾次晚餐，但關於這件事，其實沒有什麼新的內容可以補充。我從未接觸過任何受害者，也從未去過他的島嶼。

他進一步解釋，當時之所以與對方往來，是因為愛潑斯坦聲稱能為全球健康領域籌集資金，「他曾對我承諾，可以為全球健康籌集大量資金。結果事實證明毫無進展，我們一分錢都沒有籌到。」

對於近期曝光的郵件內容，比爾蓋茨說：

我確實認為，與這樣的人交往本身就是一種錯誤。但我必須強調，我沒有與任何受害者有過接觸。最近曝光的那封郵件，其實是他從未發出的郵件。看起來他是寫給自己，在醞釀某種對我施壓的方式。我很難判斷他的真實意圖，但我從未收到或看過那封郵件。從一開始我就反覆強調：我為曾與他接觸感到後悔與抱歉，但我從未接觸過任何受害者。

根據美國司法部1月30日公布的電子郵件內容，愛潑斯坦在一封未寄出的郵件中暗示，比爾蓋茨涉及婚外性行為並感染性傳播疾病，引發外界關注。

談及自身反思與未來方向，比爾蓋茨說，「我也努力坦誠面對自己的過失，並思考如何持續改進。我始終熱愛創新，也覺得自己非常幸運。微軟的事業非常成功，基金會的工作也進展順利。目前，我的身體健康，還有3個優秀的孩子。」

