四川10歲童吃豬腳鯁喉不治　母慟：為何一口肉要了他的命？

2月4日晚，四川成都市蒲江縣10歲男童曉晨（化名）在家進食豬腳時不慎版肉塊鯁喉，隨即出現嘔吐、臉色發紫等症狀。家人在10分鐘內將其送院搶救，但曉晨終因窒息時間過長導致重度昏迷。2月14日，家屬證實曉晨已不幸離世。



《大皖新聞》報道，2月4日晚，曉晨放學回家後，母親高女士給他拿了一小塊剛煮好的豬腳，惟他剛吃幾口就被肉塊鯁喉，然後開始嘔吐，喝水也未能緩解，最後臉色發紫被緊急送院。

曉晨的外公稱，事發當晚，孫兒進吃了四川當地傳統食物煙熏臘豬蹄。豬蹄表皮呈深褐色至黑色，質地乾硬。

曉晨進食的煙熏臘豬蹄。（大皖新聞）

雖被家人緊急送院，但曉晨仍因窒息時間過長陷入重度昏迷。2月14日，高女士透露，兒子因搶救無效已離世，「送到醫院用了10分鐘，搶救了20分鐘，想不明白就吃了一口肉，為什麽就要了他的命」。

曉晨終因窒息時間過長導致重度昏迷，後搶救無效離世。（第一現場）

微信＠國家應急廣播介紹，「氣道異物梗阻」可在數分鐘內造成窒息，導致機體嚴重缺氧，短時間內就可能危及生命。

海姆立克急救法（Heimlich Maneuver）是嗆噎急救的關鍵措施，在判斷患者為清醒的重度異物氣道梗阻（患者無法發聲、面色發紫、無法咳嗽等）後，應優先拍背部5次，再配合腹部衝擊動作，交替循環，直至幫助安全排出異物。若患者失去反應，應立即轉為心肺復甦並打急救電話求助。