馬年「無春」不宜嫁娶？　「寡婦年」說法瘋傳　專家解曆法演變

隨著丙午馬年春節臨近，「2026年馬年是無春年，不宜婚嫁」、「馬年是『寡婦年』」等迷信說法，相關話題更一度登上熱搜。對此，天文專家解釋，強調所謂「無春年」只是農曆與公曆歷法差異的正常結果，與吉兇福禍、婚喪嫁娶毫無關係，公眾切勿輕信這些無稽之談。



即將到來的農曆馬年將出現「無立春」現象，即全年沒有立春日，民間稱這樣的年份為「無春年」，網上因此有傳言稱「馬年無春，不宜嫁娶」。北京網絡舉報平台發文闢謠指出，事實上，「馬年無春」是曆法差異的自然結果，「無春年」和「兩頭春」平均每19年就會出現7次，與吉兇無關。

對於「無春年」的形成原因，《科技日報》引述中國天文學會會員、天津市天文科普專家林願解釋，這是農曆年長度短於回歸年的緣故。林願強調，「無春」只是沒有立春日，並不是說沒有立春節氣。

馬年無立春。（湖北日報）

中國互聯網聯合闢謠平台亦引述天文專家楊婧進一步說明，中國古人將一年分為二十四節氣，反映地球在繞太陽運行軌道上的不同位置，而公曆也是根據地球繞太陽公轉的規律制定的曆法，所以節氣在公曆中對應的日期基本固定，但在農曆中對應的日期卻非常不固定。這是因為農曆是以月相盈虧和太陽周年視運動兩個自然周期為依據制定的曆法，同時為了兼顧一年中寒暑季節變化，古人還採用設置閏月的方法，即「十九年七閏」。

楊婧解釋，這樣農曆年就有閏年和平年之分，閏年共13個月有384天左右，平年共12個月有354天左右。春節是農曆的節日，它在公曆中的日期最早可在1月21日，最晚可在2月20日。由於立春在公曆中的日期是2月4日前後，因此隨着春節在公曆日期中的變化，農曆一整年中可能會出現兩個立春日，也可能一個立春日也沒有。

廣州太古匯馬年裝置。（小紅書）

楊婧表示，「無春年」並不罕見，反而很常見，平均2至3年就會出現一次。統計顯示，在本世紀的100年中，兩頭春的年份有37次，無春的年份有37次，單春的年份有26次。她強調，「無春年」只是沒有立春日，並非沒有立春節氣，也不是沒有春天，更與吉兇禍福、婚喪嫁娶毫無關係。

據介紹，2026年馬年無春，正是因為2025年的蛇年含有閏六月，共13個月，包含了兩個立春，導致接下來的農曆馬年全年無春。此前的2024年龍年、2019年豬年、2013年蛇年也均為「無春年」。

2026年2月是823年一遇的特殊月份。

馬年是「寡婦年」？

至於「寡婦年」這一名稱的由來，報道指有多種說法。一種說法是起初人們將沒有立春的年份稱為「無春年」或「寡年」，後來根據「寡」字附會演繹出「寡婦年」。另一種說法則源於陰陽觀念，認為一年之中無「立春」即無陽氣來臨，無陽為孤陰，於人即無男相配，故稱「寡婦年」。這些說法多源於對「春」的吉祥寓意崇拜和對「寡」字的附會解讀，是地方性民俗解讀的產物。

事實上，關於「寡婦年不宜結婚」的說法由來已久，並且每隔幾年就會出現一次，專家的科普闢謠也屢見報端。報道回顧，2019年1月，科技日報曾發文稱，中科院國家天文台副研究員黎耕表示，「寡婦年」這種說法完全沒有科學根據，出現這種現象與天文曆法有關。

深圳愛國路馬年迎春花市。（小紅書@摄影师_傑文儿）

2013年2月，針對民間「蛇年無春，是寡婦年」的說法，民俗專家蕭放表示，這只是一種民間俗信，並沒有科學依據。2010年2月，民俗專家陳連山在談及「寡婦年」話題時亦指出，在古代，春天和愛情關係很大，沒有立春好像就沒有春天，就不適合結婚，但這個邏輯不足以推論出「寡婦年」，因為還有可能推理出「鰥夫年」，這只是一種民俗的說法，跟科學沒有關係。

華東師範大學民俗學教授田兆元更曾對此直言，無春年為「寡婦年」的說法應該也歸於謠傳一類。他強調，民俗是引導人們向上的，此類不屬於民俗，屬於陋習迷信，要予以批判。