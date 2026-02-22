廣西10歲男童北帝山景區棧道缺口踏空 跌下百米深山崖
撰文：盛昀
出版：更新：
綜合《南方都市報》《南國早報》報道，2月19日，一名10歲男童在廣西貴港平南北帝山景區棧道踩空墮崖，隨後被救起送醫。傷者身上多處骨折，目前生命體徵平穩。
2月19日，一名10歲男童在貴港平南北帝山景區懸崖棧道遊玩時，不慎從棧道與山體間的一處空洞墮下，跌至數百米深的崖下。男童隨後被救起送醫，身上多處骨折，目前生命體徵平穩。
男童家屬認為，事發位置的空洞在棧道和懸崖間，較為隱蔽，從外觀上很難察覺到，現場沒有任何警示標識，也沒有加裝防護圍欄，但空洞的大小足以讓小孩踏空跌落。
官方通報
2月21日，當地文旅局通報稱，已成立事故調查組，對事故原因開展全面調查，並約談景區負責人，對事發地點進行整改，現已完成整改。同時責令景區全面開展安全隱患排查整治，嚴格落實安全生產主體責任，切實保障遊客安全。
