湛江媽祖巡遊　土豪私換男｢耀祖｣上轎替女童　擲8次怒杯惹怒神明

廣東湛江東海島拾石村農曆大年初二（2月18日）的媽祖（香港稱「天后」）巡遊活動，因主辦方擅自撤換連續六年由擲聖杯選出的小女孩，而換上另一名小男孩，引發熱議。



據網民稱，小男孩是主辦方當地土豪許家的孩子，由於男孩乩童八次都擲出怒杯（陰杯），導致流程無法進行，神轎難以前行。主辦最終到原本的小媽祖女孩家中「請」其上轎，但被臨時撤換的14歲女孩一度抗拒上轎，最終在「被架著拖行」及家人受威脅下含淚完成巡遊，全程未露笑容。事件曝光後，網民心疼女孩被換，並質疑為何媽祖會被由女孩換成男孩「媽祖變耀祖」，怒斥資本綁架民族習俗。



事發於湛江東海島拾石村一年一度的春節媽祖巡遊。按照傳統，擔任「小媽祖」的乩童需經擲聖杯儀式由神明「選定」，一名14歲的紅衣女童已連續六年獲選承擔此職責，女孩熟悉儀式流程，也被村民公認為最佳人選。

擔任小媽祖的女乩童。（網傳影片截圖）

然而今年活動由一名許姓富商主辦，對方未遵循傳統儀軌，在未經傳統擲杯儀式的情況下，私自撤換了原本的女童，改為讓其自家一名約6至7歲的男童頂替。有村民透露，被換下的女童家庭貧困，是村內唯一仍住瓦房的人家。

男童頂替後，儀式甫開始即出現異常。按照習俗，起轎前需擲聖杯請示神明，惟男童連續擲了八次均為「怒杯」（雙反面），按統計概率僅為約0.0015%，在當地被視為「媽祖震怒、不予認可」的徵兆。由於連續第九次不中即為大凶，眾人不敢再擲，儀式被迫中斷。隨後，十餘名壯漢合力試圖抬起神轎，神轎卻紋絲不動，村民將此解讀為神明不願起駕，現場氣氛頓時緊張。

混亂之際，主辦方無奈回頭急召原本的女童「救場」，但過程十分粗暴對女童進行強拉硬拽。被換後毫不知情的女孩在現場一度拒絕上轎，含淚質問：「轎上是誰？」網傳影片中，她更遭多人架著胳膊拖行，其家人亦被威脅「不上轎就找麻煩」。

現場影片中，女童被許家活動方的人員圍堵在中間，不讓她離開。女童家人試圖將其帶離，更與主辦方發生口角衝突，期間主辦方有人員試圖毆打將女孩帶走的民眾，好在眾人將衝突平息。

最終女童在被迫妥協下登轎，一次便擲出聖杯，其後她與男童一同站在轎上，完成了整個巡遊儀式，但全程未露笑容。

事件在網絡曝光後引發激烈爭論。雖有部份村民澄清替換的男孩其實是短髮女孩，也有傳替換的男童名叫「耀祖」。網民憤怒，直斥此舉是「資本土豪對民族習俗的綁架」，且質疑「為什麼非要換成男童？」，批評活動背離了媽祖作為女性海神的文化符號；並為女童的委屈模樣感到心疼。

輿論發酵下，女童林梓童其後在其短視頻帳號報平安，三日內粉絲暴增逾10萬。她發文表示自己和家人都很安全，表示「我很好」讓大家放心，也希望大家不要再過多討論事件。

土豪私換男｢耀祖｣上轎替女童，被批偷梁換柱。

網民熱議：



八次陰杯，鬼都丟不出來的幾率



許家軍一出，橫掃千軍啊。要不是出這事，我還以為他們真信呢



不是抬不動，是不敢動，擲聖杯八次都是不同意，聖杯只能擲九次，如果九次都不同意就是大兇，所以轎子不敢動了



就是媽祖不高興了，不讓轎子輕易地抬起



看有朋友說男孩擲出八個怒杯並踹翻香案台後還堅持上轎，同時間段江門就地震了



媽祖變耀祖偷梁換柱有一套哈

