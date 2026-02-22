新年酒店漲價　遊客百元入住大理醫院住宿中心：設施新兼免費泊車

農曆新年期間，內地不少酒店的房價動輒翻倍甚至要價數千元（人民幣，下同），但有遊客近日發文分享他在雲南大理的奇特住宿經歷——以108元訂到雲南省滇西中心醫院的住宿中心，除了平價、嶄新，更有飯堂及免費泊車，迅速引發熱議。



《極目新聞》報道，該名遊客介紹，2月20日查詢大理的住宿情況時，發現原本幾十元到一百元的小旅館、小酒店漲價到幾百，平時幾百元的酒店房間漲到上千，後來他在預訂平台上發現滇西中心醫院的住宿中心，並從前台工作人員口中得悉，住宿中心在農曆新年在期間沒有漲價，可以免費停車，於是他便決定入住。

有遊客發文分享在農曆新年期間入住雲南省滇西中心醫院的住宿中心。（小紅書）

有遊客分享，雲南省滇西中心醫院的住宿中心不僅平價、設施嶄新，更有飯堂及免費泊車。（小紅書）

前台工作人員介紹，住宿中心主要是為住院病人的家屬提供便利，也對外開放，客人辦理入住時需要經過醫院才到住宿中心，病患家屬訂房和遊客訂房價格一樣，沒有額外優惠。該住宿中心開業不足4個月，設施嶄新，客人如到中心訂房，2月22日的標準間為108元，也可在網上平台預訂。

網上平台顯示，2月22日，滇西中心醫院住宿中心的標準雙床房每間價格為108元。（極目新聞）

滇西中心醫院住宿中心的標準雙床房。（極目新聞）

滇西中心醫院住宿中心的客房在美團平台上架銷售。平台顯示，2月22日的標準雙床房每間價格為108元，特惠大床房和舒適雙床房每間價格為148元。至於醫院周邊的酒店標準間價格多在160元以上，大理古城周邊的酒店房價則相對較貴。