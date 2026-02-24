湖南1歲仔患免疫缺陷急需造血幹細胞移植　父：疾病如利劍刺全家

湖南永州1歲男童洋洋因罕見原發性免疫缺陷症，歷經多次生死搶救，目前唯一有效治療途徑為造血幹細胞移植，但高昂醫療費用讓這個普通家庭陷入絕境。父親呂先生近日在水滴籌平台發起30萬元人民幣籌款，懇請社會伸出援手，為孩子爭取最後一線生機。



洋洋於2024年3月29日在永州市第四人民醫院出生，4月2日按國家免疫規劃接種免費卡介苗（BCG疫苗，用於預防結核病）。誰料，這一常規接種竟成為發現孩子重病的導火索。同年7月，洋洋開始反覆低燒，7月25日緊急送往湖南省兒童醫院，當天即入住兒童重症監護室（PICU），初步診斷肺結核，後轉長沙市中心醫院，最終確診「卡介苗型播散性疾病」，根源為先天原發性免疫缺陷，一種極罕見的遺傳性免疫系統缺陷。

呂先生回憶，孩子確診時已併發重症肺炎、肺結核、細胞免疫缺陷、膿毒症、呼吸衰竭、急性呼吸窘迫綜合徵等多重致命併發症。「這些疾病像一把把利劍，刺痛著我們全家。」從2024年7月25日起，洋洋在湖南省兒童醫院重症醫學科住院45天，期間多次搶救，甚至需呼吸機維生，病情才暫穩。醫生明確告知：造血幹細胞移植是目前唯一可根治的途徑。

洋洋的診斷證明書。（澎湃新聞）

可惜，病情反覆無常。2024年12月中旬，洋洋再度發燒合併敗血症，在長沙市中心醫院PICU治療半個月；2025年12月6日，又出現高燒不退、腹瀉、精神萎靡等症狀，再次入住PICU。雖經抗生素積極治療，卻出現無應答型川崎病，左右冠狀動脈明顯擴張，感染源至今未明，還疑似炎症性腸病。經55天艱苦救治，洋洋於2026年2月1日轉回湖南省兒童醫院，目前仍在抗感染治療，同時完善腸鏡等檢查，為移植手術做最後準備。

世界衛生組織數據顯示，卡介苗引發播散性感染的發生率僅0.19-1.56/100萬劑，但一旦發生，死亡率極高。呂先生從未料到，這種「百萬分之一」的小概率厄運會降臨自家。事後，他向當地疾控部門申請預防接種異常反應理賠，經鑒定確認屬「預防接種異常反應」，傷殘等級定為「三級戊等」，獲得一次性賠償。但這筆錢遠遠不夠覆蓋後續漫長、高額的治療費用。為給孩子看病，家中積蓄早已耗盡，呂先生四處向親友借債，生活陷入極度困境。

呂先生在水滴籌發起求助，目標30萬元人民幣。（水滴籌）

近日，呂先生在水滴籌發起求助，目標30萬元人民幣，已籌得3萬餘元。籌款頁面詳細記錄孩子從出生到確診、反覆住院的全過程，並附上病歷、檢查報告、住院證明等資料。現時，呂先生一家只想讓洋洋健康長大，請民眾幫幫這個1歲的孩子，給他一個繼續戰鬥的機會。