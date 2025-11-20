女子使用洗衣膠囊「一動作」險失明　醫生提醒：存放地方要妥當

雙十一的快遞到家了嗎？不少人囤了家居好物，其中就包括洗衣膠囊，可別小瞧了這個小東西，一旦存放或使用不當，可能是個危險隱患。



近日，內地的王女士（化名）像往常一樣準備洗衣服，發現之前囤的洗衣膠囊經過一個夏天高温的存放，有幾顆表面的膜融化後緊緊粘在一起。

近日，王女士（化名）在家使用洗衣膠囊時，因強行扯開導致濺入右眼，險些失明。（微博@粵TV）

她未想到在家1個小舉動 差點致盲失去視力：

+ 27

王女士覺得「分開就能用」，就雙手用力一扯，瞬間，「啵」的一聲，膠囊裏的高濃度洗滌劑突然爆開，帶着衝擊力濺向她的面部，其中不少直接濺入了右眼中。

突如其來的劇痛讓王女士瞬間慌了神，眼淚不受控制地往外流，視線也變得一片模糊，連眼前的家具都看不清輪廓了。更難受的是，右眼對光線變得異常敏感，哪怕是室內正常的燈光，也讓她覺得刺眼難忍。

家人趕緊送她到醫院，經過眼科醫生檢查，王女士的右眼為角膜化學性燒傷，視力僅剩0.06。好在經對症治療，王女士的右眼視力基本恢復到之前的水平了。

其實， 洗衣膠囊引發的眼部損傷並非個例。膠囊內的洗滌劑濃度較高，其中含有的表面活性劑、鹼性成分等，具有較強的滲透性，一旦接觸眼部黏膜，會對眼部造成不同程度的刺激和損傷。若停留時間過長，還可能造成角膜上皮的損傷，影響視力恢復。

一旦發生洗衣膠囊，濺入眼睛的情況，正確的緊急處理至關重要：

1. 先用流動的冷水持續沖洗至少15分鐘，邊沖洗邊轉動眼球。

2. 保護另一隻眼，避免化學液體流入健康眼睛。



揉眼不僅會加重損傷，還可能引發感染，千萬別揉！儘快去急症眼科做進一步處理。

醫生提醒，趕緊檢查一下家裏的洗衣膠囊，如果放在陽台、衛生間等高温潮濕的地方，記得要轉移存放地方，放到陰涼、乾燥、通風的櫃子裏，遠離熱源和水源。根據家中人口和洗衣頻率計算用量，儘量做到「用多少買多少」，一般囤1到2個月的量就足夠，避免因長期存放導致膠囊變質或性狀改變。

此外，洗衣膠囊的外觀色彩鮮艷、形狀圓潤，很容易讓孩子誤以為是零食或玩具，一定要放在孩子接觸不到的地方，別讓洗衣神器，變成傷害健康的兇器。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。