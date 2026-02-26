蘭州近廿人公路祭祖遭車禍致2死3重傷 家屬：司機沒減速
2月19日，蘭州市榆中縣高崖鎮一條公路上發生一起車禍，劉先生家族近20人在祭祖時遭一輛汽車衝撞，事故共造成2人死亡，3人重傷。事發後，多個相關部門對此進行回應。縣交警表示，目前案件尚在進一步辦理中。
車禍釀2死3重傷 家屬：曾打強光手電筒示意
《大風新聞》報道，據當事人劉先生回憶，事發地點最早是土路，年初三（2月19日）晚上7時許，家族老小近20人像往常一樣在公路上祭拜祖先，部份人跪地燒紙，其餘人站立在旁。另一位家屬稱，當時他拿著強光手電筒打在地上示意司機避讓，結果司機「沒踩煞車，直接就衝進了人堆里」。
此次事故共造成2人死亡，3名重傷者在ICU中進行搶救，其中還有一位19歲正上高三的女孩；多位輕傷者也在不同醫院進行著後續診療。事發後，家屬報警，交警到現場勘查後表示，肇事車輛未購買商業保險，理賠較難。
家屬稱在公路上祭祖為傳統 多部門回應
劉先生稱，在該路段開展祭祀是當地延續數十年的老習俗。他表示，從未有相關部門工作人員前來提醒過安全風險，也未有人告知過在這裏祭祀不合規。高崖鎮政府一名工作人員介紹稱，受地形因素影響，當地政府在多個路口開設平地以供村民祭祖，對於劉先生一家稱周邊無文明祭祖點位，工作人員將予以調查。
2月24日，榆中縣交通運輸局工作人員回應此事稱，根據《公路法》等相關規定，各級道路均不允許出現佔道行為，祭祀行為已違規違法，需以交警部門的判斷為準來處理。同日，榆中縣交通管理大隊已聯繫家屬告知了案情，目前案件尚在進一步辦理中。
