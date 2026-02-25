因電雞擦撞河南夫妻當街持磚頭狂毆15歲女生　涉尋釁滋事被捕

2月19日，河南平頂山市發生電動單車（俗稱「電雞」）擦撞糾紛，15歲女學生丁某樂遭成年夫妻持磚頭、拖鞋當街暴力圍毆，導致眉骨骨裂、半昏迷，經鑑定為輕傷二級。2月24日，河南平頂山郟縣人民政府再次發佈通報稱，打人的夫婦涉尋釁滋事罪被批捕。



先毆打3人後再打女孩 打人的夫婦涉尋釁滋事罪遭拘

據河南平頂山郟縣人民政府網站2月24日發佈的通報顯示，2月19日晚丁某樂(女，15歲)與其弟騎二輪電動車到茨芭鎮東坡東路一零食店購買零食，途中與騎二輪電動車的65歲楊某碰撞，雙方發生口角。隨後，楊某電話聯繫其子劉某飛前來現場。

不久，劉某飛攜其妻子韓某娜到達現場，並誤認為在場圍觀的另外三人辱罵其母，遂對三人進行毆打。發現打錯人後，又對丁某樂進行毆打。

從目擊者拍攝的影片可見，身材壯碩的劉某飛朝著已經倒地的女學生丁某樂不斷毆打，甚至拿起一旁的磚頭和鞋子，朝女學生頭部攻擊。

丁某遭劉某飛毆打。（影片截圖）

通報稱，事發後10分鐘內，郟縣茨芭派出所接派警後，迅速出警趕赴現場進行處置，將劉某飛和韓某娜傳喚至派出所進行調查。

經查，疑犯劉某飛，男，42歲，郟縣茨芭鎮劉村人，個體工商業者；韓某娜，女，42歲，郟縣茨芭鎮劉村人，無業。2月21日，郟縣公安局對劉某飛、韓某娜採取刑事強制措施；2月24日，郟縣人民檢察院以涉嫌「尋釁滋事罪」對劉某飛、韓某娜批准逮捕。

此前據《華商報》報道，被打的丁某樂被診斷為眉骨骨裂，一度處於半昏迷狀態，醒來之後也一直掉眼淚不說話，醫院已為其安排心理醫生。

經鑑定，丁某為輕傷二級。（華商報大風新聞）

經傷情鑑定，丁某為輕傷二級。對於是否考慮民事索賠，李女士稱，目前只關注劉某飛能否受到應有的制裁，「我們一定要給女兒討回公道」。