重慶女中靈山旅遊墮崖亡　失聯前神情恐懼　遺體疑被獸咬死因待查

2月14日，重慶女遊客劉某與家人在河南鄭州登封中靈山旅遊，當晚卻在山頂附近走失。失聯10天後，搜救人員在山崖下發現劉某遺體。法醫鑑定其為高墜死亡，且遺體頭部與四肢部分組織缺失，疑遭山上動物咬食。

劉某丈夫透露，妻子在山頂時神情恐懼，很害怕，不願下山。當地刑警已介入調查以釐清死因。



《極目新聞》報道，據家屬發布的尋人啟事，33歲的劉某於2月14日晚上10時左右，在潁陽鎮中靈山安陽宮附近走失，「走失時身穿黑色羽絨服，粉色睡褲，黑色高粗跟鞋。劉某當時的神情處在恐懼狀態，說話表達不清楚」。

2月25日，劉某父親稱，失蹤前，女兒、女婿還有兩個孩子從重慶到登封旅遊，一家四口於2月14日下午1時許上山，晚上10時左右女兒走失。

家屬發出的尋人啟事。（瀟湘晨報）

失聯10天 山崖下發現遺體

劉父證實，救援隊昨日（24日）在山上發現女兒的遺體，「法醫說是高墜死亡。現在我和女婿兩個人在這裏，整天沒吃飯，很悲傷」。

目前，劉某的遺體已送至殯儀館。劉父透露，女兒的頭部、腳後跟和手部的肉也有缺失，法醫表示可能是被山上的動物咬，「當時還發現女兒的腳骨折了」，他希望查清楚女兒的死因，讓她死得明明白白。當地刑警已介入調查。

參與搜救的藍天救援隊相關負責人表示，2月23日，該隊與神鷹救援隊等聯合上山搜救，2月24日下午在中靈山離山頂200多米的山崖下找到劉某的遺體，「山崖幾乎是垂直的，離崖頂有200多米」。

救援現場。（瀟湘晨報）

丈夫：妻子神情恐懼拒下山

另據《瀟湘晨報》報道，劉某丈夫稱，此次中靈山之行是劉某提出，他後來查看妻子的社交平台，發現她收藏了許多關於中靈山的訊息。

有網民稱曾看到他們一家四口，劉某當時赤腳獨自走在前面。劉某丈夫解釋稱，妻子原本穿了一雙黑色粗跟鞋，後來可能走路太吃力便脫鞋，他因拖着行李走得較慢，妻子便帶着8歲的兒子先上山，他和女兒跟隨其後，在傍晚近6時才到山頂。

劉某生前照片。（微信公眾號＠生活點滴故事）

一家四口爬到山頂後，他發現劉某「神情恐懼」，「她很害怕，不願意下山，我就打電話給119。那時候天太晚了，一直在等救援。她也沒說害怕什麽，就說害怕，在搖頭。不知道發生了什麽」。

公開資料顯示，中靈山位於河南省鄭州市與洛陽市交界處，屬嵩山餘脈，主峰海拔1318.7米，山體四周陡峭，為嵩山世界地質公園組成部分。