女子投訴內地公園「裸女藝術品」不雅：小朋友攀爬會摸到敏感部位

2月24日，貴州貴陽市民反映，貴安新區月亮湖公園內的兩座女性雕塑造型讓她難以接受。



她認為雕塑姿態是「撅起臀部」，許多小朋友在玩耍時，會攀爬觸摸雕塑的敏感部位，場面十分不雅。

雕塑姿勢「不雅」惹爭議 園區設簡介牌說明理念：

+ 1

記者實地走訪發現這兩座雕塑位於月亮湖邊，分別名為「獨處之境」和「夢境之境」，根據公園「七情八景」的設計理念，這兩座雕塑旨在表達「獨立」與「夢境」的人生意境，通過石框構建出與自我對話，探索潛意識的藝術空間。

然而，由於雕塑旁沒有任何簡介，遊客很難理解這層深意。

針對市民的質疑，園區管理處稱將在雕塑旁設立簡介牌，向遊客說明其背景和理念，但對於造型是否雅觀及是否考慮未成年人感受，未作正面回應。

【延伸閲讀】網紅雕塑「大地之子」變公廁 物盡其用定破壞藝術？兩派網民激辯