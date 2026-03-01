讀書夢讀的是漫畫書？　一點點品牌公益活動引爭議　網民：遭背刺

近日，內地奶茶品牌一點點發佈一則資助男孩的公益宣傳引發爭議。文中提到，相關人員為受資助男孩改造房間，並送上嶄新的書桌。不過有網民指出，照片中受助男孩戴有電話手錶、桌上有漫畫書，質疑男孩不符合受助標準。不少鍾愛喝一點點的網民發帖說「天塌了，不會再喝」。



男孩所住社區社工中心工作人員對其爭議點作出了解答，2月28日，一點點官方發文回應此事。



一點點發佈一則資助男孩的公益宣傳。（小紅書）

圖片上，男孩桌上擺著漫畫書。（小紅書）

合照裏，男孩戴著電話手表。（小紅書）

多人在男孩房間裏合照，有網民認為「房間很大」，不符合資助標准。（小紅書）

看漫畫書、戴千元手錶需要資助？

《九派新聞》報道，據核實，受助男孩居住地位於長沙市開福區撈刀河街道。2月27日，街道辦事處工作人員表示，受助男孩今年11歲，目前讀小學五年級，現與父親生活在一起，其家庭確實為低保戶家庭。此外男孩父親有精神三級殘疾，有殘疾證，父母已離異，靠父親的低保金與母親提供的微薄撫養費維持基本生活。

受助男孩家庭環境。（小紅書）

受助男孩家庭環境。（小紅書）

關於電話手錶的爭議，對接資助項目的社工中心工作人員蘭先生（化姓）稱，男孩成績很好，手錶是孩子的親戚湊錢買的獎勵，方便日常聯繫，價值1100元（人民幣）。至於漫畫書，蘭先生稱，「問男孩有什麼心願，其回答想看漫畫書」。此外，當時送出的書籍中，不只有漫畫書，還有《三十六計》的漫畫版等讀物。

受助男孩家庭環境。（小紅書）

改造後的房間環境。（小紅書）

有網民質疑男孩家中房屋面積大，有吊頂，不像經濟困難家庭。對此說法，蘭先生表示，男孩家中是農村自建房，爺爺那輩建的房子，父母結婚後住了進來。

網民針對受助男孩的情況提出質疑。（小紅書）

一點點：將全面透明公開幫扶家庭基礎信息

網民紛紛表示「『點門』信徒天塌了」。2月28日，一點點官方發文回應，對兩處核心誤解作出說明，並對關於「幫扶女童的資金用於幫扶男童」的誤解作出解釋稱，幫扶項目的兒童不限性別，也有專門針對女童的幫扶項目。一點點方面還表示，後續將全面、透明地公示幫扶家庭基礎信息（隱去私隱）、走訪核驗記錄、房屋改造前後對比、物資來源等內容，主動接受社會各界全程監督。