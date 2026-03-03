杭州影院推｢睇戲保障｣　20分鐘內不滿意可退款40%

杭州一家戲院推出一項觀影體驗保障服務，若觀眾在影片放映20分鐘內覺得體驗不佳，即可申請退還40%的票價，事件引發討論。



杭州戲院推｢睇戲保障｣。（橙柿互動）

綜合內媒報道，3月1日，杭州一家戲院推出一項觀影體驗保障服務，觀眾在所購場次影片開場後20分鐘內，若覺得影片與預期不符、觀看體驗不佳，只需憑當日有效戲票到影城前台，即可退還實際支付金額的40%。

戲院營運副經理周明慧介紹：「從3月1日到4月30日，這段時間來觀影的觀眾，都能享受這項服務。」對於退款僅為40%，戲院方面解釋，按照電影行業分賬規則，票房約60%需結算給片方及院線，影院可自主支配的部分有限，因此無法提供全額退款。

事件在微博引發爭議，網民意見兩極。有網民表示支持：「有點及時損止那味了。」「建議所有影院採納，這是一種進步。」「難看退票更是倒逼製作者們以高質量的成品來留住觀眾了 。​」

也有人認為此舉並不實際：「20分鐘能看出啥啊，一部電影兩個小時起步，前20分鐘能看明白背景就不錯了。」「既然都願意花錢來看，不好看也是自己選擇的！」「頻繁退場，對於想認真觀影的人也會有影響。」