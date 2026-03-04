阿塞拜疆華僑日夜守候口岸　接應150名同胞過境：來到這邊就安全

中東局勢緊張，中國駐伊朗大使館緊急提醒公民撤離，Astara口岸（伊朗—阿塞拜疆邊境）是5條撤離通道之一。阿塞拜疆華僑華人協會會長包禮軍與妻子葉雪琴，帶領成員迅速響應，在口岸日夜守候，至今已接到約150名中國公民。



《瀟湘晨報》報道，Astara口岸（伊朗—阿塞拜疆邊境口岸）是中國駐伊朗大使館公布的5條撤離通道之一。阿塞拜疆華僑華人協會理事葉雪琴是浙江人，已經在阿塞拜疆生活了20年，與丈夫包禮軍在巴庫經營餐廳，還開了一間食品工廠。

阿塞拜疆華僑華人協會接到撤離的同胞。（瀟湘晨報）

葉雪琴介紹，2月28日，協會的員就在Astara口岸等待撤離的中國公民，「去年我們也曾幫助同胞撤離，這次有經驗了！」。3月1日下午，18名中國公民從伊朗撤離平安抵達阿塞拜疆。

包禮軍是阿塞拜疆華僑華人協會會長。他表示，協會在2小時內準備好物資、旅遊巴和人員趕往邊境，接到從伊朗撤離的第一批僑胞。截至目前，協會已接到約150人，後續還會有旅遊巴接載撤離的中國公民到阿塞拜疆。

阿塞拜疆華僑華人協會幫忙安排酒店。（瀟湘晨報）

葉雪琴稱，愈來愈多中國公民撤離到巴庫，近幾天丈夫忙得不可開交，包括要登記、接人、安排食宿、協調，使館、中資機構，包括國內的媒體也一直聯繫他們，「昨晚凌晨我老公才回來，我們昨晚上都沒睡。前兩天他也是沒怎麽睡，就睡了兩個小時他」。

據悉，所有通過Astara口岸入境的中國公民，阿塞拜疆華僑華人協會可以幫忙安排食宿，安排旅遊巴接載到機場，還能幫助協調的士，幫助兌換現金。

葉雪琴準備的食物。（瀟湘晨報）

2025年6月，以色列和伊朗發生衝突，中使館曾發布關於在伊朗公民盡快通過陸路邊境口岸轉道回國或離境的通知。阿塞拜疆華僑華人協會曾參與幫助同胞撤離。當時葉雪琴也在口岸接人，她還清楚記得，當同胞們穿過口岸來到阿塞拜疆，看到中國國旗的瞬間，不少人留下了眼淚。

有了上次的經驗，這次行動組織得更加有條不紊。有一些同胞過境後依然很擔心，葉雪琴就會安慰他們「來到這邊就安全了！」。不過，連接伊朗及阿塞拜疆的Astara口岸非常簡陋，只有一個小門，而且伊朗斷網，葉雪琴與協會成員一直擔心同胞們的安全，「我們也害怕」。

中國同胞走過邊境。（瀟湘晨報）

據悉，有88名中國公民原定3月2日經Astara口岸從伊朗過境阿塞拜疆，受斷網影響，葉雪琴一直未能聯繫上，只能一直派人在邊境等待。

葉雪琴稱，阿塞拜疆受到戰爭影響，一些原本要從伊朗過來的貨物停運，而海運部分地方被炸毀，目前糧油等生活必需品價格不變，但相信未來物價會上漲。