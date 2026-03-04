有片｜霍爾木茲海峽商船滯留　華船員稱GPS失靈　北斗撐多3小時

伊朗革命衛隊總司令的高級顧問賈巴里（Ebrahim Jabari）3月2日表示，德黑蘭方面已關閉霍爾木茲海峽，並揚言會將通過的船隻「燒成灰燼」。3月3日，中國船員劉先生在社交平台發影片稱，其所在的商船滯留在中東海域，美國GPS導航系統失靈後，中國北斗導航仍可正常使用，「為北斗導航點讚」。



船員切換北斗系統。（YouTube）

船員表示，北斗系統雖然信號弱，但仍可正常使用。（YouTube）

GPS失靈 緊急切換北斗導航恢復正常

《極目新聞》報道，3月3日，一艘懸掛巴拿馬國旗的商船受困於霍爾木茲海峽附近，船上有20多名來自中國和他國的船員，目前停靠在阿聯酋豪爾費坎港，該港口緊鄰霍爾木茲海峽南端入口處。

一名來自吉林長春的船員劉先生稱，美以伊衝突爆發後商船滯留至今。據劉先生介紹，當地時間3月2日深夜至3月3日凌晨，霍爾木茲海峽內外的GPS信號受到嚴重干擾，他所在的商船GPS導航系統突然失靈，設備上的數據「飄紅」。切換至北斗系統後可正常使用，北斗導航工作了3小時左右。不過，隨着信號干擾加重，兩種導航外加俄羅斯的導航系統均無法使用。

GPS導航系統突然失靈，設備上的數據「飄紅」。（YouTube）

切換至北斗系統後可正常使用。（YouTube）

滯留商船有的仍等待通航 有的已遭襲

劉先生表示，滯留在霍爾木茲海峽外的商船，有的已駛離，有的仍在等待通航，還有商船遭到了無人機的襲擊，「遭襲的船，要麼是伊朗的，要麼是親美或為美以提供物資的船」。此前，他收到過預警信息，有油輪遭到襲擊，船員棄船。

劉先生所在商船的位置。（極目新聞）

目前，劉先生所在船隻仍在等待局勢好轉，霍爾木茲海峽一旦恢復通行，該商船可能要繼續進入波斯灣裝運貨物。