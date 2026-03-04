曾創2項健力士紀錄　河南12歲世界冠軍街頭展示真功夫贏喝彩

3月3日，在河南湯陰縣人和公園門外，一場精彩絕倫的武術表演吸引了無數市民駐足。領銜表演的是年僅12歲的「世界少林功夫之星」冠軍、兩項健力士世界紀錄保持者張思璇。這位從小在武校刻苦鑽研的女生，在家鄉展示了精湛的岳家拳藝，其英姿颯爽的身手，不僅贏得全城喝彩，更在社交媒體上引起網民熱議。



《極目新聞》報道，3月3日，在河南湯陰縣人和公園門外，來自精忠武術學校的世界冠軍張思璇為家鄉父老表演中華武術。影片顯示，多名身穿紅衣的武術學校學生在街頭表演武術，張思璇連續展示前空翻、一字馬、朝天蹬等武術動作，其他學生則展示武術套路。

表演期間，不少市民紛紛與張思璇合影留念。有人表示，張思璇是家鄉的驕傲，能和她合影感到十分幸運。

張思璇在街頭表演武術。（影片截圖）

張思璇是湯陰縣精忠武術學校的學生，5歲開始習武，9歲奪得「世界少林功夫之星」冠軍。2026年，張思璇憑借1分鐘69個頭頂翻和1分鐘11組凳子上一字馬，創下兩項健力士世界紀錄，相關節目登上意大利電視台。

3月4日，湯陰縣精忠武術學校的趙校長介紹，來自學校表演隊的50多名學生，3月3日在當地進行武術展演，學生年齡介乎3至16歲。

趙校長稱，張思璇5歲起習武，清晨進行日常訓練、白天學習文化課，傍晚進行武術專項訓練，常年來保持嚴格的作息。她天賦出眾、柔韌性好，且常年堅持強化訓練，放假期間也會留在學校，比同齡的學生付出更多努力。

張思璇多次隨校參加全國岳家拳賽事，多次獲獎，她還經常亮相湯陰及安陽文旅推介活動，並在國內多地演出，以少年身手推介湯陰岳家拳，展示傳統文化的魅力。

趙校長表示，「張思璇很能吃苦，很堅強，訓練時從沒哭過，也不喊苦喊累」，她的夢想是成為一名武術教練，傳承岳家拳，弘揚岳飛精神。