｢死了麼｣APP爆紅　95後創辦人離職創業坦言：對未知充滿恐懼

此前，「死了麼」App爆火後下架，引起關注。3月5日，「死了麼」App創始人呂先生告訴記者，因為「死了麼」爆火，他從原本的公司離職，變成了全職創業者。



近日，他註冊成立了一家月境未來（杭州）科技有限公司，另外兩名曾經的「死了麼」App團隊成員也在這家新公司兼職，主要負責遠程協作。「我本來在杭州的一家公司工作。『死了麼』爆火後，原公司因擔心我精力有限，建議我離職。」



呂先生向記者透露，他於今年1月22日離職，「當時我的感受是被很多外部的事情推著走，我也沒有想好自己下一步具體要做些什麼，還是會有對未知的恐懼的。」



今年2月13日，呂先生成立月境未來（杭州）科技有限公司於註冊成立，呂先生為該公司法定代表人。他說，目前，自己全職經營這家公司，「計劃開發一些安全方向的新App。另外兩名曾經的『死了麼』App團隊成員也在這家新公司兼職，主要負責遠程協作。之後，公司計劃再多招1至2位主要負責開發的工作人員。」

據此前報道，「死了麼」由中國月境（鄭州）技術服務有限公司開發，用戶在該App填寫本人姓名與緊急聯絡人郵箱後，並完成每日簽到；若連續2天沒有完成，系統將自動發送郵件通知緊急聯絡人，解決了獨居者死後無人知的情況。

該App的開發團隊只有3人，而且均是「95後」（1995年後出生）；該App實際開發時間不足一個月初始投入成本僅千元（人民幣． 下同），已經開始盈利，目前估值已達1000萬元。因為名稱引發熱議後，現在已經更名為「Demumu」。

據內媒報道，開發團隊成員之一的呂先生表示，「死了麼」的靈感源自網民的熱烈討論，當時正討論「甚麼App是每個人都需要下載的」。呂先生指出，「死」在中國的文化背景底下，甚麼被提及，然而「死是每個人都必須去面對的事情」，因此我們看到了當中的需求。

據中國2020年進行的第7次人口普查數據顯示，中國單身人口達2.46億人，獨居戶比例佔所有家戶數達百分之25。有研究預計，2030年中國獨居人口數量料將達到1.5億至2億人。有網民認為，該App的精準地突出內地社會逐漸擴大的「孤獨經濟市場」因而爆紅。