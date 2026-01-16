「死了麼」APP爆紅背後：中國獨居人口破1.25億　孤獨經濟正崛起

當「死了麼」突然刷屏，誰在關心1.25億獨居者的孤獨與安全？



點擊一款名為「死了麼」的應用簽到，成為許多獨居年輕人每天睡前的儀式。這個略帶黑色幽默的名字，卻精準戳中了超過1.25億中國獨居人群內心最深處的隱秘焦慮。

2026年伊始，一款名為「死了麼」的付費應用在蘋果商店爆紅，登頂付費榜首位。用戶只需每天簽到，若連續兩天未簽，系統將自動向緊急聯繫人發送預警郵件。

這款由三名95後開發的APP，初始投入成本僅千餘元人民幣，開發周期不足一個月。其創始人之一的創作靈感，來自於室友獨居時突發急性胃炎險些無人救治的經歷。

爆紅背後

「死了麼」APP的爆紅並非偶然。它像一面鏡子，映射出當代社會一個龐大而常被忽視的群體——中國獨居人口已突破1.25億。

第七次人口普查數據顯示，這個數字仍在持續增長中。貝殼研究院發布的《新獨居時代報告》進一步預測，到2030年我國獨居人口數量或將達到1.5-2億人，獨居率或將超過30%。

這款應用的功能極簡：設定緊急聯繫人，每日簽到。若連續48小時未簽到，系統會在第三天自動發送預警訊息。正是這種簡潔，反而在功能臃腫的APP市場中獨樹一幟。

社會鏡像

獨居已成為中國社會不可忽視的現象。數據顯示，我國「一人戶」家庭已超過1.25億戶。這一數字背後是城鎮化提速、青年人才流入和人口老齡化加深等多重因素的共同作用。

「死了麼」APP的走紅，恰恰揭示了這過億獨居者共同的安全焦慮。一位網友的留言道出了許多用戶的心聲：「第一次有人關心我死沒死」。

這已不再是簡單的數字問題，而是深刻的社會議題。據相關預測，到2030年，除4000萬左右的獨居老人之外，20歲至40歲獨居青年將成主力，獨居人口將達7000萬。

雙重困境

獨居青年與獨居老人構成了這一群體的兩大主力，卻面臨着截然不同的困境。

青年獨居者面臨生存成本與社會聯結的雙重挑戰。在大城市，租房支出佔月收入比重常超過30%。超過七成的受訪青年每月線下社交頻次不足兩次。

獨居老人則面臨「就醫難、用餐難、應急難」的結構性短板。截至2024年末，全國60周歲及以上老年人口已達31031萬人，佔總人口的22.0%。老舊小區的適老化改造推進遲緩，緊急呼叫設備覆蓋率不足。

「死了麼」APP雖然火了，但對許多獨居老人來說並不實用。老人普遍不太喜歡新鮮事物，對APP也不熱衷，且傳統上年紀越大越忌諱「死」字。

政策回應

面對日益嚴峻的獨居老人問題，各地政府已開始行動。

河南省近日出台的《深化養老服務改革發展三年行動計劃》提出構建「農村補短、城市升級」的全域養老格局。計劃明確，到2027年年底前，實現縣級特困供養機構三級達標全覆蓋。

在城市，行動計劃提出在更新中統籌考慮適老化、無障礙設施建設改造要求，嚴格落實新建小區養老服務設施配建標準。針對超大社區養老需求，計劃增加設施供給，推進家庭養老牀位建設。

到2027年年底前，河南省計劃醫養結合機構數量達到600家以上。同時實施老年人「健智、健耳、健齒、健身、健食、健體」六項行動。

鄉村留守者

在廣袤的鄉村，獨居老人與留守兒童構成了另一幅需要特別關注的圖景。

河南省的計劃明確提出「發展農村居家養老服務」。重點依託中心村、人口聚集村，積極盤活閒置資源，建設村級標準化養老服務站點。

同時，計劃要求用好「黨建+網格+大數據」平台，加強對特殊困難老年人的探訪關愛，實現「一人一檔、一月一訪」。2027年年底前，計劃支持老年助餐服務設施科學有序佈局、動態調整優化。

兒童保護網

對鄉村留守兒童和困境兒童的關愛，同樣需要系統性的保護網絡。許多地方已經建立起縣、鄉、村三級兒童服務體系。

專業服務隊伍建設至關重要。截至2025年9月，廣東省已建立起一支2.7萬人的兒童主任隊伍和2.8萬名「雙百」社工隊伍，作為入戶摸排和為兒童提供關愛服務的主力軍。

這些基層兒童工作者通過定期走訪，與兒童建立信任關係，協助落實生活保障，提供心理關愛支持，並促進兒童的社會融入。

整合關愛

面對如此龐大的獨居群體，單一的解決方案遠遠不夠。我們需要構建一個多層次、全方位的關愛體系。

對青年獨居者，需要創新住房保障模式，在保障性住房建設計劃中增加45-60平方米小戶型房源比例。推動社區與物業共建「平安獨居」聯防機制，在青年獨居集中區域增設智能安防設備。

對獨居老人，則需要拓展服務覆蓋維度，實現鄉鎮長者飯堂全域覆蓋。實施「適老化改造+智能應急」專項工程，力爭實現智能緊急呼叫設備全覆蓋。

科技賦能

科技可以在關愛獨居群體中發揮更大作用。「死了麼」APP的火爆已經證明了市場對這類安全守護產品的需求。但現有的手動簽到模式存在明顯短板，無法覆蓋突發疾病、摔倒等無法操作的場景。

未來的產品應升級為「無感簽到和多渠道預警」，並與智能穿戴設備聯動，與社區應急響應對接。孤獨經濟的本質是通過市場化服務彌補家庭層面兜底的缺失，讓獨居者為安心生活支付合理溢價。

到2024年，我國獨居安全相關消費規模已達500億元，預計2025年將增至800億元，年增速高達60%。帶攝像頭的智能門鎖高端款銷量佔比超60%，獨居家政訂單年增200%。

在河南某鄉村的互助養老點，78歲的獨居老人李奶奶每天中午都會來這裏吃一頓熱乎飯。工作人員通過智能手環監測她的健康數據，一旦異常，系統將自動通知村醫和她在城裏的子女。

而在千里之外的深圳，一位獨居的年輕程序員每天睡前會打開「死了麼」APP簽到。這款應用不僅能在他失聯時通知緊急聯繫人，還能根據他的作息提供健康提醒，並推薦附近的線下社交活動。

隨着企業入局、技術迭代與政策完善，獨居者的生活正變得更加便捷安全。當科技的温度與政策的厚度相結合，那過億獨居者將不再是被遺忘的孤島。

