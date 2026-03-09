兩會2026｜韓俊：中國居民油吃得多　建議適當減油、增豆、加奶

《新華社》報道，農業農村部部長韓俊3月9日在十四屆全國人大四次會議第二場「部長通道」上表示，現在中國居民食物消費中，油吃得多、豆和奶消費偏少，人均烹調用油量超出科學膳食推薦量的40%，人均奶類消費量僅為世界平均的三分之一，大豆及豆製品攝入不到推薦量的60%，建議適當減油、增豆、加奶。



農業農村部部長韓俊。（新華社）

韓俊介紹，去年，中國肉類產量首次突破1億噸，也就是中國全國人均佔有量72.3公斤，超過世界平均水平；禽蛋產量3498萬噸，人均25.4公斤，超世界發達國家的水平；水產品產量7657萬噸，人均54.4公斤，超世界平均水平；牛奶產量4091萬噸，人均29.1公斤；蔬菜超8億噸，水果超3.6億噸，總量和人均在全世界都是名列前茅的。

韓俊表示，今後抓農業要由產量主導向產量品質並重轉變，進一步提高農產品質量，提供更多的質量更高、口感更好、營養更均衡的農產品。