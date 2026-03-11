亡母被「冒名結婚」奪產！女子舉報政法委官員舅舅　案件提級調查

2018年，河南魯山孫女士成年後，前往公證處辦理母親遺產繼承時，發現母親名下僅登記有商鋪，名下的房產已經轉移。且公證員告知其並非母親的唯一子女，其母親2009年存在婚姻登記記錄，無法為其辦理繼承公證。更令她驚訝的是，母親的結婚對象竟是自己曾任魯山縣政法委副書記的親舅舅，其親舅舅疑似偽造文書將該女子母親的遺產轉移。



這起「女子舉報母親去世後被偽造身份結婚、遺產遭侵佔」一案引發社會廣泛關注。3月9日，舉報人孫女士向媒體透露，該案已由平頂山市成立聯合調查組提級辦理，不再由縣級層面主導。



據孫女士社交媒體平台所發布內容，其母親趙某於2008年12月3日病逝，當時年僅9歲的孫女士被指定由小姨撫養。

孫女士提供的終止公證決定書顯示，「被繼承人趙某於農歷2008年11月初6死亡，經公證處覈實發現被繼承人趙某於2009年登記結婚。根據《公證程序規則》第五十條第五款的規定，本處決定終止辦理該公證事項，不予出具公證書。」

申請結婚登記聲明書。（齊魯晚報）

另有「申請結婚登記聲明書」顯示，2009年12月25日，孫女士的母親趙某與趙某品辦理了結婚登記。孫女士確認，男方趙某品是其親舅舅，曾任魯山縣政法委副書記一職。而聲明書中女方「趙某」一欄的照片實為其舅媽馬女士，並且二人名下還登記有其他子女。

孫女士進一步查證發現，早在2008年12月17日，即母親去世後的第14天，就有人以母親名義辦理委託書及律師見證書，委託孫女士小姨出售相關房產。兩天後，趙某名下位於石家莊的一處房產即被售出，房款由小姨收取。

針對外界關於其母親趙某名下珠寶資金來源的質疑，孫女士回應稱：「珠寶是我和母親一同前往廣東進貨，挑選原石、做鑒定、找師傅雕刻，再用麻袋扛回石家莊售賣的。我母親買了大量珠寶鑒賞的書，那些年一直堅持學習。」她同時表示，「若經相關部門調查覈實，案涉珠寶所對應資金來源確系舅舅，則本人自願放棄對該部分遺產的繼承權。」

此前，魯山縣委、縣政府曾於3月3日凌晨發布通報，稱已成立由紀委監委牽頭，公安、民政等部門組成的聯合調查組展開調查。3月9日，記者從孫女士處獲悉，自己提交了《提級調查申請書》，案件目前已由平頂山市級調查組接手。

魯山縣聯合調查組。（齊魯晚報）

擔心魯山縣政法委副書記勢力 女子申請提級調查

孫女士談到，之所以一直堅持提交《提級調查申請書》，並非不願等待結果。其主要原因是，涉案核心行為均發生在魯山縣當地，如涉及當地公職人員的瀆職，她擔心難以保障調查的獨立性與公正性。因此，孫女士希望可以排除地方干擾，確保徹底查清所有事實真相。

孫女士還透露，事件發酵後，其舅舅和小姨曾多次聯繫她，要求見面並請求刪除相關視頻，但她態度堅決：「我的訴求非常明確，要求依法追究相關人員的刑事責任，以及背後可能存在的公職人員法律責任。我絕不接受任何形式的私下和解。」

目前，孫女士正在等待平頂山市級調查組的進一步約談。