滾水淥碗可殺菌？杭州檢驗中心實測多種水溫：這溫度效果幾乎為零

對於很多香港人來說，出外吃飯的第一件事不是點菜，而是用滾水「淥碗」（燙碗）。這動作究竟是實質的衛生保障，還是單純的儀式感？近日，杭州市桐廬縣檢驗檢測中心進行了一項專門實驗，為這個流傳已久的習慣提供了科學答案。



滾水「淥碗」。（網絡圖片）

據《快科技》報道，桐廬縣檢驗檢測中心研究人員準備了6個污染程度完全一致的餐具，並模擬了日常餐廳常見的兩種燙法：「快速沖燙」與「持續浸燙2分鐘」。實驗分別使用 30℃、80℃ 以及 100℃ 的熱水進行對比測試，最後對碗中的菌落總數進行精確檢測。

根據實驗數據顯示，燙碗的效果與「水溫」及「時間」呈正比。其中30℃溫水無論是快沖還是浸泡，殺菌效果幾乎為零，與完全不燙沒有實質區別，純屬「心理安慰」。

80℃熱水殺菌效果開始顯著，但仍需浸泡一定時間。而使用100℃的熱水並持續燙洗兩分鐘後，碗中的細菌殘留量最少，最具衛生保障。

不少人在茶樓習慣隨便用茶水淋一遍碗筷便算數，實驗證明這種「過冷河」式的快沖操作，難以起到殺滅病菌的作用。想要達到真正的消毒目的，水溫必須夠高，且必須預留足夠的浸泡時間，缺一不可。