民間「鑒抄」引發中國文壇大地震　大批知名作家陷抄襲醜聞

一名「文學圈紀檢委」發起的民間「鑒抄」（鑒定抄襲）行動，讓賈平凹、蔣方舟、楊本芬等大批中國知名作家深陷抄襲醜聞，引發中國文壇大地震。



賈平凹。 （中國全民閱讀網）

蔣方舟生活照。（微博）

綜合「新黃河」和《Vista看天下》報道，中國博主「抒情的森林」上星期一（3月9日）在社媒平台小紅書發文指出，賈平凹1984年的作品《三十未立》中的部分段落，與美國19世紀著名作家歐文（Washington Irving）的《英國的農村生活》華文譯本高度相似，有些地方甚至完全相同。

賈平凹在中國文壇舉足輕重的地位，讓這則指控他抄襲的貼文很快引起輿論關注。曾任中國作家協會副主席的賈平凹，出身陝西農村，今年已經74歲，獲得過中國茅盾文學獎、法蘭西金棕櫚文學藝術騎士勳章等多項榮譽，《廢都》《秦腔》等作品被認為在中國當代文學史中具有較高影響力。

據「抒情的森林」摘抄的段落，賈平凹曾在《三十未立》中寫道：「忙於本身的事業，卻佔據了他的時間，攪亂了他的情感，分散了他的家庭觀念。在他的眼裡，除了寫作，別的什麼事情他不是匆匆忙忙，就是心不在焉......他心裡說不定正盤算如何節省時間。」

而更早出版的《英國的農村生活》華文譯本中，有一段極為相似的描寫：「他們大多忙於本身的事業，大都市中，可以佔據他們的時間、攪亂他們的情感、分散他們的思想的事情，又何止千百種，因此他們看上去，不是匆匆忙忙，定是心不在焉......他好意來拜訪你的時候，心裡正盤算著如何經濟利用時間。」

還有部分段落內容甚至完全一致。《三十未立》中的一句「任何一塊兒空地，只要土地不大貧瘠，都有花坪和花床的點綴，街頭的廣場，都佈置一個小型的公園」，被指完全照搬了《英國的農村生活》中的原話。

緊接著，「抒情的森林」上星期三（3月11日）再次發文稱，賈平凹的女兒賈淺淺2020年出版的詩集《椰子裡的內陸湖》，與一本2014年出版的英國作家小說華文譯本存在「異曲同工之妙」，引來網民諷刺「神偷奶爸」「上陣父子兵」「父女二人的故鄉都在遙遠的大不列顛」「大不列顛是陝西實錘了」。

賈淺淺個人照片在網絡上流傳。（微博）

事實上，「抒情的森林」早在2月就曾發文指出，賈平凹1990年發表的《美穴地》，與已故中國女詩人冰心的《往事（二）》第四篇有「異曲同工之妙」，但這則貼文在當時很快遭到刪除。時隔數日對《三十未立》的「鑒抄」，終於讓圍繞賈平凹的抄襲疑雲進入公眾視野。

不過被「抒情的森林」鑒定為「異曲同工之妙」的中國作家，遠不止賈平凹父女。由他發起的「民間鑒抄」行動已經持續逾一年，讓近40名橫跨中國文壇老中青三代的作家，先後捲入抄襲爭議，掀起文壇大地震。

最先被「抒情的森林」指控涉嫌抄襲的，是一本在中國銷量破千萬的童書《故宮裡的大怪獸》。2024年底，他發佈第一則「鑒抄」貼文，指出該書部分片段與日本作家安房直子、美國作家柯尼斯伯格的作品高度相似。

據紅星新聞報道，這則貼文發佈後，「抒情的森林」很快收到了相關權利人的名譽侵權投訴，賬號使用一度遭到限制。但他也從中積累了「人生經驗」，開始改變表達方式，把直接的抄襲指控替換為委婉的「異曲同工之妙」一詞。

此後，「抒情的森林」利用查重軟件和電子書網站，發現更多中國作家的作品有「異曲同工之妙」，他將這些疑似抄襲的文本通過紅色字體標注出來並進行對比展示，持續在社媒上更新發佈，引起網民熱烈迴響，不僅吸引數萬人追蹤關注，還被外界形容是「文學圈紀檢委」。

中國專欄作家韓福東在騰訊新聞《大聲思考》欄目盤點，這些被點名作品有過「異曲同工之妙」的作家，既包括茅盾文學獎得主王火、冰心獎得主伍劍、獲魯迅文學獎提名的丁燕，也有中國文壇新銳孫頻、焦典、徐衎、丁顏、蔣方舟、傅真、林培源、阿占等人，以及李鳳群、胡竹峰、殷健靈、蔣藍、陳繼明等數個省級作協副主席。「很多涉嫌抄襲者擔任作協職務，或在高校任職，但他們無一受到處分。」

蔣方舟生活照。（微博）

以36歲的蔣方舟為例，七歲寫作、九歲出書、12歲成名的她，是中國頗有名氣的青年作家。然而，「抒情的森林」的貼文卻指出，蔣方舟的多篇文章內容與加繆、納博科夫等文學巨匠的作品「撞車」。

澎湃新聞去年7月報道，一些當時就已被「鑒抄」的作家，曾對抄襲質疑作出不同反應。

蔣方舟據稱通過社媒平台私信與「抒情的森林」溝通，稱早期作品不成熟，「理解和虛心接受（批評）」；孫頻公開稱早年因為「太熱愛福樓拜」，「創作時會不小心把一些喜愛的句子帶入自己小說」；伍劍則認為「抒情的森林」的鑒別方式站不住腳；丁顏在微信朋友圈承認「句子查重一致」，但反駁稱「如果一致就一定是抄襲，那對大地上所有相似的解讀都是在互相抄襲」。

罕見為抄襲指控直接公開道歉的，是有著「素人寫作、60歲提筆、80歲成名」等標籤的86歲作家楊本芬。

「抒情的森林」2月發文指，楊本芬所著的《秋園》《豆子芝麻茶》《浮木》等作品中，多處段落或語句與作家王朔、霍達、朱自清、余華等人的作品高度相似。楊本芬隨後很快承認「襲用別人的語句」違背寫作倫理，把一些語句融為己用是完全錯誤的，並向被冒犯的作家和讀者致歉。

包括賈平凹在內的多數被「鑒抄」作家則選擇保持沉默，迄今沒有作出任何公開回應。

《鳳凰週刊》引述「抒情的森林」稱，有作家曾私下聯繫他，「言語粗鄙，試圖『解決』問題」，更有甚者在被指抄襲後以命相搏，在個人賬號上留下遺書，讓「抒情的森林」被部分網民指責是「殺人兇手」，一度遭到網暴。

在澎湃新聞的採訪中，「抒情的森林」則對抄襲風波中的種種光怪陸離感到困惑：為什麼生產文學作品的各方呈現出一種集體沉默？被指涉嫌抄襲的作者依然活躍在公眾視野中，作品依然在發行流通？為什麼如此大規模的鑒抄，僅靠普通讀者來完成？出版行業是否存在漏洞？

華東政法大學傳播法研究中心主任彭桂兵告訴澎湃新聞，目前已有的討論很難上升到法律的層面，因為根據中國的著作權法，如果要認定作家作品存在「剽竊」，必須有被侵權人的起訴。

或許也正因為如此，絕大多被「鑒抄」的中國作家才會選擇以默不作聲來回應公眾拷問。在這場文壇地震中，集體沉默顯得格外震耳欲聾。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

