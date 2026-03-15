長沙性感女當街為男子口交　逾百人圍觀起哄　警員到場落孖葉拉人

3月15日凌晨，長沙解放西路發生離奇一幕，一名蓄金色短髮、衣着暴露的女子當街做出各種不雅動作並當眾與一名男子發生不雅行為，引發大量民眾圍觀起哄。



據悉，事發地點位於湖南省長沙市最繁華的解放西路。據現場目擊者上傳至社交媒體的影片顯示，一開始，一名蓄金色短髮、身穿黑色性感皮質內衣及超短褲的年輕女子，在人潮擁擠的街道上旁若無人地遊蕩。

根據多角度片段記錄，該名女子在街頭停下並做出各種不雅舞姿，期間引來一名黑衣男子靠近。兩人起初互相調笑，現場氣氛隨即變得混亂。

隨後，該男子突然在眾目睽睽之下拉開褲頭，而金髮女子則竟然直接在行人路上跪下，為該男子進行口交行為。

這一幕令現場民眾情緒沸騰，數以百計的圍觀者非但沒有制止，反而紛紛拿出手機近距離拍攝，現場充斥着尖叫與起哄聲。

事件驚動當地執法人員。根據後續流出的片段顯示，多名警員迅速趕抵現場將人群隔開。該名金髮女子隨即被警員制服，並被反手扣上手扣。一名便衣人員提供了一件綠色外套將其遮蓋，隨後將其帶離現場送往派出所。

截至發稿時，長沙警方尚未發佈正式情通報。然而，「長沙解放西路」及相關不雅事件已迅速衝上微博熱搜榜前十位。內地網民對此反應強烈，有人批評當事人喪失道德底線，亦有人質疑圍觀群眾起哄拍攝的行為同樣令人心寒。