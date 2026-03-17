廣州9歲童收費滑板場離奇嚴重摔傷浴血　CCTV拍不到場方不擔責

廣州一名9歲男童在某滑板場內摔傷，上嘴唇裡外貫穿，外面縫了3厘米，裏面縫了6厘米。對於男童受傷，滑板場則回應，男童和其母親進入場地前已簽署「免責協議」，知曉「風險自擔，責任自負」，因此場地方並無過錯，無需擔責。



男童嚴重摔傷需縫針處理。（廣州日報）

男童在運動期間嚴重摔傷，地上一片血跡。（廣州日報）

《廣州日報》16日報道，2月19日，鄧女士付款25元人民幣帶著9歲的兒子進入一家滑板場，隨後男童在運動期間嚴重摔傷，地上一片血跡。當時場地無工作人員，大概一分多鐘後，一位私人教練入場檢查男童傷勢抱起離開。

之後男童就醫，因上唇內外貫穿，外面縫了3厘米，裏面縫了6厘米。鄧女士說，「醫院光縫針就縫了兩個多小時，醫生說傷口並不是牙齒磕碰貫穿的，可能是尖銳物品造成的。」 對此，場地方稱男童是磕碰到了滑板或是頭盔才受傷，鄧女士則反駁，滑板和頭盔上並無血跡，不像是磕碰這些物品所致。

可惜事發地點位於監控盲區，且另一個攝像頭「正在測試」，無法提供事發時的影片，很難判斷男童為何受傷。但鄧女士認為，場地收取費用，卻無人巡視，且設施可能存在隱患，應付主要責任。

場方：與我無關 對方已簽「免責聲明」

對於男童受傷，滑板場方面的工作人員強調，在進入場地之前，成年人以及所有未成年人的家長，都需要簽署一份「免責協議」，其中寫明「風險自擔、責任自負」。

同時，滑板場內場地門口也立著一塊「免責聲明」標示牌，註明滑板運動屬於極限運動，所有進入滑板場人員因個人原因造成本人或他人人身傷害、財產損失、破壞公私財物或引發暴力事件等意外事故/件的，由此造成的後果及法律責任由本人完全承擔。

另外，工作人員也稱，男童受傷當天肯定有人員在崗，但對具體情形不清楚。

律師：「免責聲明」合法性存疑

河南通參律師事務所劉鵬舉律師指出，「滑板場其聲明中試圖通過格式條款單方面免除自身責任的做法，合法性存疑。收費經營者保障參與者安全的法定義務是強制的，不能通過單方聲明預先排除。高風險運動場地事發時無工作人員在場，屬管理重大缺失；若傷害確由場地尖銳物造成，則直接證明設施存在安全隱患；監控未能記錄事發過程，雖非直接過錯，但增加了場地方的舉證難度」。

律師強調，這些屬於其應承擔的額外風險，而非運動固有風險。滑板作為極限運動，適用「自甘風險」原則，若因家長監護疏忽導致或加重傷害，可相應減輕場地方責任。建議家長重點收集場地管理過錯與設施缺陷的證據，通過協商、調解或訴訟途徑維權。