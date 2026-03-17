百萬大單砸中金店老闆急報警　警方斬斷電詐洗黑錢鏈3人落網

近日，湖北武漢市有買家欲購買100萬元（人民幣，下同）的黃金。面對天降大單，金店老闆吳先生卻察覺有異，立即向警方上報異常交易線索。警方循線深挖，成功拘捕3名黃金「取現手」（詐騙集團「車手」），斬斷一條涉詐洗黑錢鏈條，為受害者攔截被騙資金200萬元。



《極目新聞》報道，2月中旬，武漢市的王女士致電吳先生咨詢金價，並互加微信。2月26日，王女士表露購買意向，並聲稱由「家人」轉賬付款。2日後，吳先生收到7.8萬元貨款，但王女士僅認購50克黃金（價值5.9萬元），明確表示剩餘1.9萬元無需退還，直接作為後續交易的定金。

吳先生為王女士備好黃金。（極目新聞）

按照行業規範，大額交易必須核驗買家身份信息，吳先生特意囑咐王女士取貨時務必攜帶身份證，惟她以「忘記帶了，也不記得號碼」為由百般搪塞。

3月2日，王女士又緊急下單一百萬元的黃金，要求下午取貨。面對這筆突如其來的百萬大單，吳先生卻回想起警方的反詐宣傳，愈發篤定事有蹊蹺，遂報警求助。

王女士下單一百萬元的黃金，吳先生篤定事有蹊蹺，遂報警求助。（極目新聞）

通過資金流向追蹤，警方發現先前的7.8萬元轉賬來自廣東的黃先生，而他因遭遇電信詐騙已在當地報警。經聯繫核實，黃先生與王女士並非「家人」關系。

種種線索表明，有人利用黃金交易洗黑錢。警方立即展開調查，以金店為據點守株待兔，指導吳先生與王女士保持正常溝通，並按照她的要求備好820.91克黃金，將稱量、封裝的照片發給對方。

不久後，金店賬戶收到一筆來自深圳謝女士的100萬元貨款。王女士稱，謝女士是其媳婦，自己會代為取貨。3月3日下午，王女士如約來到金店，被蹲守多時的民警當場控制。起初，王女士情緒激動，但當民警要求其出示與謝女士的親屬關係證明時，王女士瞬間啞口無言。

吳先生按照王女士的要求備好820.91克黃金。（極目新聞）

王女士到金店取貨時，被蹲守多時的民警當場控制。（極目新聞）

王女士交代，她近期在網上看到一個「扶貧項目」，工作人員稱她銀行卡有欠款，導致160萬元的扶貧款無法到賬，需要她線下取黃金完成資質認定。她便按指令到金店取黃金，並計劃去指定位置轉交「扶貧專員」。

警方將計就計，立即驅車前往交接地點，並以王女士為中心分散布控，很快便發現一名口罩遮面的男子正使用境外聊天軟件，當場將他制服。經現場突審，嫌疑男子李某對其冒充扶貧專員充當取現手的非法行為供認不諱。按照計劃，他要將黃金埋藏在一處橋底。警方在埋藏點蹲守半小時，成功拘捕前來轉移黃金的另一男子。

警方先後拘捕2名涉案男子。（極目新聞）

雖然洗黑錢鏈條被斬斷，但涉案的百萬元貨款來自深圳的謝女士，警方擔心她仍未知曉遭遇詐騙，於是在拘捕行動中，同步開展對謝女士的預警勸阻工作。

輾轉多地警方，警方得知謝女士轉賬後觸發資金預警，深圳當地警方已上門勸阻。謝女士起初堅稱沒有被騙，更打算再轉帳購買100萬元黃金，用於追加投資，但民警道出原委後，謝女士方才幡然醒悟，成功保住200萬元血汗錢，「多虧你們，保住我一輩子的辛苦錢」。目前，3名疑犯已被警方依法處置，資金返還正有序推進中。