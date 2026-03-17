山東男為救心梗家人砸保時捷車窗取AED　車主回應網民稱大義

近日，山東威海一市民家人突發心梗，危急時刻他破窗取走了一輛私家車上的AED。事後該市民聯繫上車主並說明情況，車主表示理解，並稱「砸就砸吧，人命抵不過一塊破碎的玻璃嗎」獲網民稱讚「車主有大愛」「有格局，好人一生平安」。



涉事車輛。（紅星新聞）

涉事車輛車窗貼有「配備AED 緊急情況可破窗」標識。（紅星新聞）

心梗市民家屬砸窗取AED 車主：砸就砸吧

《紅星新聞》報道，3月10日，山東威海一名市民的家人突發心梗，在撥打120急救電話並按照指引尋找AED時，發現附近一輛私家車上貼有AED標識。由於一時聯繫不上車主，該市民破窗取出車內AED用於急救。

涉事車輛。（潮新聞）

涉事車輛。（紅星新聞）

據車主李先生回憶，事發當晚，他和朋友聚會後回到酒店休息。晚上11點醒來時，發現手機有多個未接來電。約一小時後，一名家屬通過手機號添加他的微信，說明有人因突發心梗砸窗取走車內AED用於救人的情況。

市民向車主說明情況，車主回覆「砸就砸吧」。（紅星新聞）

李先生得知事情經過後，很快回覆對方表示理解。3月11日，獲救家屬再次致電錶達感謝，並提出承擔車輛玻璃維修費用，李先生回應：「如果有需要，砸就砸吧，人命抵不過一塊破碎的玻璃，明天我去4S店維修」。

車主自費購買安裝 網民：好人有好報

李先生表示，這台AED是他上個月刷影片時了解到重要性後自費安裝，花費近3萬元（人民幣，下同），未曾想剛裝上沒多久就派上了用場。目前，被救者已脫離危險。李先生說：「真心希望每一位車主都在車上備一個AED，但還是希望沒有人能用得上」 。

事件引發網民關注。不少網民稱讚李先生「有格局」「不愧是開保時捷的大哥」「好人有好報」。

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近年來不少車主在車上配備AED。（網絡）

據公開資料顯示，目前，許多公共場所（如機場、地鐵站）都配有AED。社會急救專家、美國心臟協會主任導師劉欽介紹稱，家用AED的價格從約六千元到幾萬元不等，它們在核心性能上差異並不大，家庭使用選擇幾千元的就足夠。