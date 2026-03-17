江西戶外岩降3死　50歲女遇難者為救援隊隊員　一周前曾參與救援

3月14日，江西九江市湖口縣發生一起巖降事故，三人不幸遇難。據當地發佈情況通報顯示，事發區域為未開發山體，三名人員在岩降過程中，因石灰岩岩體石塊脫落，墮崖遇難。據內媒報道，死者之一為湖北黃石藍天救援隊一名50歲的女性隊員，3月6日還曾在當地參加山地救援行動。



3月15日，當地調查組發布通報稱，戶外岩降事故發生於3月14日14時26分許，地點位於湖口縣雙鐘鎮真雁列山附近。接到報警後，警方、醫護、消防等第一時間感到現場，惟當時三人已無生命體征。

通報稱，經初步核查，事發區域為未開發山體，三名人員在巖降過程中因石灰岩岩體石塊脫落，墮崖遇難。

網傳事故現場。（抖音）

通報發出後，有網民稱，死者之一為湖北黃石藍天救援隊的「貓姐」。「她是一個非常有愛心的人，作為主力隊員多次參加戶外救援活動，不遺餘力為社會做貢獻。」事故後，有網民發帖悼念。

據紅星新聞報道，黃石藍天救援隊一名副隊長證實了「貓姐」遇難的消息，表示「骨灰昨天晚上已經運回來了。」據其介紹，此次江西九江巖降遇難的三人中，除了「貓姐」，另外兩人並不是藍天救援隊隊員。「她平時也玩繩索。有自己的戶外圈子，這次活動是個人組織的。」

「貓姐」在其微信視頻號中發佈的岩降影片。

該名副隊長介紹，「貓姐」50歲，已經參加藍天救援隊9年，「是一個很有愛心和活力的人。」據其介紹，「貓姐」生前是鐵路系統職工，其丈夫也是鐵路職工，兩人有一個兒子。最近幾次藍天救援隊的救援活動，「貓姐」都參加了，「雖然很危險，但我們都做了評估，在保證自己安全的情況下，我們才能救別人。」還有隊員痛心表示，「我們失去了一位最好的志願者。」

據報道介紹，「貓姐」本名姓徐。3月8日，黃石藍天救援隊為慶祝「三八」婦女節發布的影片中，貓姐穿著帶有自己名字和編號的救援隊隊服出現在畫面里，畫著淡妝，笑容充滿活力。

「貓姐」的微信視頻號里，第一條影片是自己在藍天救援隊參加各種救援活動的照片，配文是：「公益路上，做自己的那道光，照亮自己的路，溫暖他人的心。」另外兩條置頂影片都是她和隊友參加藍天救援隊繩降訓練的畫面。

據悉，藍天救援隊該救援隊山地救援經驗豐富，數年來一直組織繩索技能培訓，提升隊員繩索救援技術水平。至2025年9月，該救援隊有9人取得繩索協會操作證書。

3月16日，中央廣播電視總台國家應急廣播微信公眾號發布文章，文中對「巖降」一詞作出解釋，稱「巖降」是「索降」的一種，指利用專業繩索器械從巖壁頂端垂直降落至地面的活動。推文稱，多地消防部門曾提醒，該項極限運動具有較高專業門檻，任何環節的失誤都可能引發墜落、撞擊等嚴重事故，非專業人員不建議盲目嘗試。