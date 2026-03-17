廣東男花5萬網購銀條　含銀量僅0.16%　商家走佬京東拒｢假一賠十｣

今年以來國際金銀價格飆漲，不少消費者趁此機會購入投資。然而，有內地消費者在京東平台花近5萬元（人民幣，下同）購入2000g投資銀條後，卻發現含銀量僅0.16%；曾經承諾「假一賠十」的商家更關店「走佬」，京東客服亦以「賠償金額過高」為由拒絕履行賠付承諾，僅同意退還貨款。事主張先生認為，該處理方式與此前承諾及商家公示規則不符，惟維權無門。



據《騰訊財經》報道，來自廣東的消費者張先生稱，他與妻子於2026年2月26日在京東平台一家名為「接運貓珠寶旗艦店」，分兩筆購買了銀條訂單，單筆金額為24999元，合計支付49998元，合共為2公斤銀條。該店舖標示「假一賠十」，且每100克銀條都配有「中鑫銀科金銀珠寶檢驗檢測中心」出具的《鑒定證書》，證明銀條為「足銀999.9」。

張先生在京東網店購買5萬元銀條，並配有《鑑定證書》。（騰訊財經）

張先生在京東網店購買5萬元銀條，並配有《鑑定證書》。（騰訊財經）

收到銀條後，張先生將部份銀條送往當地商場回收檢測，結果顯示該銀條含銅量高達50.54%，鋅含量47.04%，而銀含量僅有0.16%，證明其購買的銀條為假貨。

為進一步驗證真假，張先生又將所購全部銀條送往「國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司」進行覆檢，檢測報告明確顯示，送檢投資銀條主要成份為銅、鋅金屬，確定張先生所購銀條為假冒偽劣商品。張先生更支付2000元的檢測費。

張先生購買銀條的商家隨貨給出的是由「中鑫銀科金銀珠寶檢驗檢測中心」出具的《鑒定證書》，所屬公司為中鑫銀科國際金銀珠寶檢測有限公司，天眼查信息顯示，該公司在2025年6月已被莆田市秀嶼區市場監督管理局列為經營異常，原因為通過登記的住所或者經營場所無法聯繫。在國家市場監督管理總局檢驗檢測機構資質認定網站上，亦無法查詢到該機構。

目前接運貓珠寶旗艦店已經關閉，該店舖上傳的營業執照為北京冰宇吉科技有限公司，天眼查信息顯示， 該公司成立於2013年，法定代表人劉婷，該公司經營範圍包括「金屬材料銷售」、「金屬制品銷售」等，但並不包含「貴金屬制品銷售」、「金銀制品銷售」或「投資銀條銷售」等內容‌。

接運貓珠寶旗艦店已經關閉，該店舖上傳的營業執照為北京冰宇吉科技有限公司，該公司經營範圍包括「金屬材料銷售」等，但並不包含「貴金屬制品銷售」、「金銀制品銷售」或「投資銀條銷售」等內容‌。（騰訊財經）

消費者要求十倍賠償 京東僅退貨款

張先生表示，在購買投資銀條前，已多次向京東平台客服核實商品是否為正品、商家「假一賠十」承諾是否有效，當時客服明確答覆京東平台所售均為正品，賠償規則以商家頁面標注的「假一賠十」為準，張先生才放心購買的投資銀條。

但當鑑定後發現為假銀條時，張先生聯繫京東索賠，主張按商家「假一賠十」的公開承諾兌現賠付時，京東卻僅退還所購貨款，以賠償金額過高為由拒絕履行「假一賠十」 承諾。張先生表示，「當初明明反覆確認過正品保障和賠付規則，現在這種處理方式違背了之前的承諾，也和商家公示的規則完全不符。」

京東曾向張先生稱，即使非京東自營店舖，亦經過資質審核，有正品保障。（騰訊財經）

針對張先生的訴求，北京德恆律師事務所合夥人邵男認為，向京東進行「假一賠十」的索賠是合理的，根據最高法《關於審理網絡消費糾紛案件適用法律若幹問題的規定（一）》第10條：平台內經營者銷售商品或者提供服務損害消費者合法權益，其向消費者承諾的賠償標準高於相關法定賠償標準，消費者主張平台內經營者按照承諾賠償的，人民法院應依法予以支持。「而在具體實踐中，針對商家 『假一賠十』的承諾，法院一般會認定此類承諾有效。」

此外，消費者通過網絡交易平台購買商品或者接受服務，其合法權益受到損害的，可以向銷售者或者服務者要求賠償。網絡交易平台提供者不能提供銷售者或者服務者的真實名稱、地址和有效聯繫方式的，消費者也可以向網絡交易平台提供者要求賠償；網絡交易平台提供者作出更有利於消費者的承諾的，應當履行承諾。