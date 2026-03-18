深圳影樓｜188元影寫真最後竟變3萬　24歲女遭洗腦後借錢碌卡埋單

今年1月，24歲女生小李在深圳一家影樓拍攝寫真，沒想到原本188元（人民幣，下同）的套餐最終變成3萬。離店3小時後，她才反應過來是店家｢洗腦｣誘導消費，於是提出退款，未料店家稱，整個交易明碼標價，有合同為證，不支持退款。



之後，小李向深圳市相關部門投訴舉報。2月26日，深圳市市場監督管理局南山監管所回覆稱，由於雙方未能達成一致調解協議，決定終止調解，建議小李向法院提起民事訴訟予以維權。有律師指出，若主張欺詐，小李可向對方請求三倍懲罰性賠償。



小李和攝影店的微信溝通。（紅星新聞）

被188元低價引流入店 最終花費3萬

《紅星新聞》3月16日報道，今年1月，小李在社交平台被「188元拍2套寫真」的廣告吸引，於是前往深圳南山Ingenuity攝影分店。沒想到進店後，職員隨即指低價套餐「衣服受限、底片太少」，誘導她轉買2000元的套餐。

2月7日選底片當日，店家以「寫真屬私密內容」為由暗示小李不要帶同伴，更禁止她在選片時與朋友視訊，隨後攝影店老闆、攝影師及選片師3人將其圍住，輪流勸說「刪了可惜、這張多好看、以後再拍就沒這個價了」等，讓她購買更高級的精修底片服務。

最後在對方的「話術轟炸」下，小李先後支付15000元、10000元和5000元，總計3萬元，購買了86張精修底片及一份「贈送」的拍攝服務套餐。

小李和攝影店簽署的拍攝合同。（紅星新聞）

埋單靠借錢和刷信用卡 求退款被拒

離店三小時後，小李漸漸清醒，意識到自己月薪扣除房租僅剩二千多元，首次購買套餐的費用還是向別人借的，第二次付款則是刷信用卡，於是在凌晨向店家發訊息，提出退款申請，但對方回應稱「無法退款，只能套餐升級」。

攝影店稱，小李購買的照片是不可再銷售產品，已經交付了無法退換，但當時贈送了一份拍攝套餐，如果不拍可退5000塊錢。

監管部門終止調解 建議向法院訴訟維權

由於和店家在調解過程中未能達成和解，小李向相關部門進行了投訴。2月26日，深圳市市場監督管理局南山監管所於回覆稱，攝影公司不同意退款要求，由於雙方未能達成一致調解協議，唯有終止調解。南山監管所建議小李向有關部門申請仲裁或向人民法院提起民事訴訟予以維權。

四川一上律師事務所合夥人林小明律師稱，倘若店家出現誘導、收費標準遠超正常行業標準等情形，小李可以顯失公正為由提起訴訟，要求撤銷合同。同時，雙方即便合同已經成立，小李也可以要求撤銷或者解除合同，從而及時止損。

另外，北京市中聞（西安）律師事務所譚敏濤律師認為，小李可向人民法院提起民事訴訟，請求撤銷合同，判令被告返還尚未消費的預付款項及利息，若主張欺詐，還可請求三倍懲罰性賠償。此外，即使合同未被撤銷，對於未消費的預付資金，即使是以「贈送」名義捆綁的服務，也應當根據實付金額按比例折算退款。