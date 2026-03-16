在人工智能深度融入生活的今天，人們已經習慣於向AI大模型尋求答案，然而今年的315晚會卻揭開了AI搜索背後黑灰產業鏈。一種名為GEO（ Generative Engine Optimization，生成式引擎優化）的技術正被不法服務商利用，演變為向AI大模型「投毒」的工具。



調查發現，網絡上大量GEO服務商公開招攬業務，宣稱只需支付費用即可讓產品在主流AI大模型中榜上有名。

某知名GEO服務商負責人直言，其核心操作就是「做軟文，讓AI平台去刷錄、輸入、抓取」，並強調由於AI算法更新頻繁，必須持續大量投餵推廣內容才能維持推薦位。

網絡上大量GEO服務商公開招攬業務，宣稱只需支付費用即可讓產品在主流AI大模型中榜上有名。（unsplash@Aerps.com）

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為驗證操控效果，記者在電商平台購買「力擎GEO優化系統」進行實測，虛構一款智能手環並輸入產品訊息後，系統自動生成十餘篇宣傳軟文。將這些虛假內容發布上網後，在AI大模型平台詢問「智能健康手環推薦」，兩款主流AI竟將這款不存在的產品列為優先推薦，排名靠前。

力擎GEO系統運營者李總表示，GEO業務受熱捧的主要原因就是它能在AI大模型裏幫客戶餵料、投毒，實現客戶的商業目的。「比如說手機品牌，就5個位置，最多10個位置，這麼多手機怎麼弄。一年可能上億的廣告費，花個幾百萬投點毒，總行吧」！

此外GEO業務已催生出專門的發稿公司和平台，長期承攬各類軟文發布，成為圍獵AI大模型、進行數據「投毒」的關鍵環節。

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