蘋果50周年｜庫克年內首次訪華現身成都太古里　李宇春助陣慶典

2026年是蘋果公司（Apple Inc.）成立 50 周年的大日子。繼首站紐約中央車站的音樂盛會後，蘋果CEO庫克（Tim Cook）於3月18日下午現身四川成都太古里出席活動，四川籍內地女歌星李宇春登台獻唱。



庫克現身成都太古里蘋果零售店。（成都日報）

綜合《澎湃新聞》、《成都日報》報道，為籌備這場活動，成都太古里蘋果零售店臨時閉店。18日下午2時30分，活動尚未開始，店外已設起圍欄，不少未持相關證件的公眾只能在周邊等候。大批保安人員在周邊維持秩序。

庫克在現場表現親民，邀請了成都出身的內地樂壇天后李宇春登台獻唱。庫克在交流中稱，成都是一座「充滿活力與創新的歷史名城」，更入鄉隨俗以四川話形容當地生活「巴適」（意指舒服、安逸）。

據澎湃新聞報道，這是庫克 2026 年首次訪華行程，隨後他將前往北京出席其他商業活動。

值得註意的是，美國時間1月29日盤後，蘋果公司發佈了截至2025年12月27日的2026財年第一季度財務業績。公司當季營收達1438億美元，同比增長16%。稀釋後每股收益為2.84美元，同比增長19%。營收和每股盈利均創出歷史新高。大中華區銷售額飆升38%至255億美元，增長領先其他市場。