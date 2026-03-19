有片｜吉林男網購純淨水不解渴兼心跳加速　12瓶均有針孔疑被掉包

近日，網民崔先生發佈影片稱，他在網上下單購買的一箱12瓶的純淨水，飲用過半後覺得不太解渴，還出現心跳加速的症狀。他檢查後發現，擠壓瓶身時有水漏出，每瓶瓶蓋上均有針孔。目前，警方已立案調查。



崔先生擠壓瓶身時有水漏出。（抖音@紅白老六）

崔先生稱，購買的12瓶純淨水瓶蓋上均有針孔。（抖音@紅白老六）

綜合《極目新聞》《百姓關注》報道，家住吉林省四平市的崔先生稱，3月11日中午，他在網上下單購買了一箱共12瓶純淨水，當天晚飯後他喝了2瓶半。崔先生表示，喝的時候未發現水有異常，只覺得「不太解渴」，還感覺心跳加快。

3月15日，他拿水飲用時，發現擠壓瓶身有水漏出，注意到瓶蓋上有針孔。「12瓶純淨水每瓶都有針孔」他稱，自己和朋友已經喝了5瓶。因懷疑飲用水遭人掉包，崔先生到當地派出所報案。

崔先生注意到瓶蓋上有針孔。（抖音@紅白老六）

網民稱正常的瓶蓋應有圖案。（抖音@紅白老六）

3月18日，崔先生接到通知稱，到四平市市場監督管理局協助調查。執法人員表示，已確認其購買的純淨水為當地他下單購買的門店內的貨品，至於瓶蓋上為什麼有針孔，還需進一步調查。