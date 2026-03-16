網紅鹿哈帶貨毒牛肚恐面臨27億索償　工人用雙氧水加工邊食煙邊煮

近日，以模仿藝人鹿晗走紅、坐擁百萬粉絲的網紅「鹿哈」（凌達樂），因直播帶貨的一款「膳小丫千層肚」陷入爭議。根據內媒《中國食品報》報道，該產品的生產環境不堪入目，不僅工人一邊食煙一邊蒸煮牛肚，更涉嫌違規使用雙氧水加工食物。



坐擁百萬粉絲的網紅「鹿哈」（凌達樂），因直播帶貨的一款被曝出食品安全問題的牛肚陷入爭議。（深圳新聞網）

工人地拖剷牛肚 邊食煙邊蒸煮

綜合《中國食品報》、《深圳新聞網》報道，這次翻車事件起源於一段令人作嘔的調查影片。影片顯示，位於四川南充的生產車間內，工人無視食品安全守則，在蒸煮過程中肆意抽煙。更驚人的是，剛出鍋的牛肚被直接堆放在破損不堪的環氧樹脂地面冷卻，隨後竟被工人用工業鏟子直接從地上剷起裝桶。

操作人員在蒸煮過程中肆意抽煙，牛肚在破損的環氧樹脂地面冷卻並鏟走，並且泡發步驟還涉嫌違規使用雙氧水。（中國食品報）

此外，該工廠還被爆出在泡發過程中涉嫌違規添加雙氧水，以追求牛肚的色澤與質感。四川南充市嘉陵區市場監督管理局已於3月15日緊急介入，對涉事企業「四川川牛福食品有限公司」立案調查，目前已責令其停業整頓並封存成品送檢。

涉事產品。（中國食品報）

總賠償金額或達26.9億

面對排山倒海的投訴，鹿哈（凌達樂）旗下傳媒公司於3月16日緊急回應。公司表示為了保障用戶體驗，在核實期間將先行為購買該產品的用戶辦理「墊付退費」，並在退費基礎上額外發放3倍金額的「關懷補貼」，承諾7個工作日內到賬。

有網民統計，該款牛肚在直播間累計售出約3000萬單。若全面執行「假一賠三」，賠償總額預計高達26.9億元（人民幣，下同）。若最終被執法部門認定為「明知而銷售有毒有害食品」，適用「假一賠十」條款，賠償金更可能衝上89.7億元。

據網民統計，該款牛肚在直播間累計售出約3000萬單。（中國食品報）

公開資料顯示，凌達樂最早以山寨男團「ESO」成員身份出道，憑藉模仿明星臉快速吸粉。他曾自曝直播7個月狂賺3500萬，並購入價值1100萬的豪宅及277萬的跑車。諷刺的是，在曾經的直播中，他卻聲稱自己「經濟緊張，連30萬都拿不出來」。