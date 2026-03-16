紅麻辣燙劉文祥遭踢爆：鴨肉扮豬牛肉賣月銷數千單　官方認錯整改

2026年，劉文祥麻辣燙憑藉一句「如果全世界都指責你，我就帶你去吃劉文祥」的魔性廣告語，迎來現象級爆紅，但在近期，「劉文祥鴨肉當豬肉牛肉賣」的相關話題卻衝上熱搜，多家媒體調查後發現，劉文祥麻辣燙竟然存在嚴重的食材欺詐行為。



掛「牛頭」賣鴨肉 店員：20一斤點會有真牛肉？

據《央視新聞》報道，在福建廈門的一家「劉文祥」門店，外賣平台上清清楚楚標註為「肥牛卷」或「牛肉」，店員面對面詢問時也堅稱是牛肉。然而，記者走入後廚核對包裝袋，卻赫然發現產品成分標示為「鴨肉」。

類似情況在漳州門店同樣上演。店內售賣的黑椒肉柳、閩南肉羹、蠔油肉片，店員口頭推銷時均稱為豬肉，但後廚配料表顯示，這些食材的核心原料全部是廉價鴨肉。

面對記者質疑，店員甚至反嗆：「牛肉都三四十元一斤，我們才賣二十元一斤，你覺得有可能是純的牛肉嗎？」

店內售賣的黑椒肉柳、閩南肉羹、蠔油肉片，店員口頭推銷時均稱為豬肉，但後廚配料表顯示，這些食材的核心原料全部是廉價鴨肉。（央視新聞）

「劉文祥」的翻車並非偶然，而是盲目擴張下的必然。據了解，劉文祥（山東）品牌管理有限公司雖然在全國擁有超過2800家加盟店，但其管理模式存在巨大漏洞。

目前，總部僅規定底料及幾款特色面條必須統一採購，其餘絕大部分食材均由加盟商「自行採買」。這種鬆散的模式導致食材質量參差不齊，總部對門店的標註規範、經營行為幾乎處於「失控」狀態。

劉文祥（山東）品牌管理有限公司雖然在全國擁有超過2800家加盟店。（網絡圖片）

更離譜的是，同一款產品在不同外賣平台的標註竟然出現「雞鴨不分」的情況，門店卻以「沒時間改」或「平台運營出錯」為由推脫。

同一款產品在不同外賣平台的標註竟然出現「雞鴨不分」的情況。（央視新聞）

「劉文祥」麻辣燙髮文致歉 停止與涉事門店合作

食安亂象曝光後，多地監管部門迅速重拳出擊。3月14日晚，福建多地市場監管部門對轄區內的劉文祥門店進行了「拉網式」突擊檢查。

3月14日晚，福建多地市場監管部門對轄區內的劉文祥門店進行了「拉網式」突擊檢查。（九派新聞）

3月16日，針對該問題，劉文祥（山東）品牌管理有限公司發佈致歉信，宣佈立即啟動全面整改計劃，對涉事門店立即停止合作，封存問題食材並全部銷毀，配合市場監管部門調查，依法承擔責任；全國門店開展拉網式自查自糾，重點核查食材來源、資質票據、存儲加工、標籤標註，不合格門店一律關停；全國門店逐步安裝網絡監控，實時監控各門店後廚狀態。