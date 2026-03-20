車行當食堂？車主一年免費吃飯260餘次　與門店起爭執被拉黑

近日，內地一名男子在安徽比亞迪車行購車後，竟將車行當免費食堂，一年內到店就餐260餘次，不僅違規充電，還多次辱罵員工。最終該男子被車行以「嚴重擠占服務資源、擾亂秩序」為由終止所有服務。但該男子卻不服，表示將通過訴訟維權，上告車行。



涉事4S店。（百度地圖）

車主龐先生。（抖音@暴走老常）

一年就餐超260次、違規充電等 4S店：已將車主拉黑

據《大河報》報道，涉事車主姓龐，2024年9月，其在安徽比亞迪經銷門店購車時，獲銷售顧問承諾，今後可以到店內享受免費洗車、充電、用餐等服務。

據比亞迪經銷車行工作人員稱，龐先生2025年全年到店就餐次數超過260次，還存在打包帶走飯菜的情況。工作人員指出，龐先生不僅給自己的汽車充電，還把電動單車放在汽車後備箱內，帶到店內充電。此外，龐先生的過激言行曾多次引發衝突。

報道指出，2026年3月3日，龐先生到車行充電時，因將車輛停放在新車充電區域，與銷售顧問發生衝突。銷售經理稱，員工上前善意提醒他挪車，卻遭到辱罵。「他當時就指著員工罵『狗拿耗子、多管閒事』，言語特別粗俗。」為化解矛盾，門店安排專人對接龐先生，多次與其溝通協商仍無果。據統計，雙方因矛盾衝突前後報警累計不少於6次。

銷售經理表示，龐先生的行為不僅嚴重擠佔了門店的服務資源，還影響了其他員工的工作情緒和門店秩序，無奈之下，只能決定將其列入黑名單，終止所有服務。而對於被拉黑一事，龐先生表示，自己有權享受4S店當初承諾的免費服務，門店單方面拉黑自己的行為不合理，他將通過司法程序維護自身權益，追究門店的違約責任。

工作人員無奈說，「我們做服務行業，向來笑臉迎客，但龐先生的行為，已經超出了正常客戶的範疇。」目前，門店方表示「不接受調解，只接受訴訟。」涉事4S店入口保安稱，該車輛已被禁止進入。

龐先生的車被攔截在店門口。（抖音@暴走老常）

4S店回應：門店特色服務，無次數限製 網民熱議

3月18日，該店一名售後服務人員回應稱，店裏確實提供免費用餐、洗車、充電等服務。另據《華商報》報道，有工作人員介紹，這些是門店的特色服務，並沒有書面規定，也無次數限制。同時，工作人員還表示，雖然龐先生被該店拉黑，但後續如需維修保養，其他比亞迪4S店應該也能提供服務。

涉事4S店。（百度地圖）

有網民評論該車主的行為：「這種『極致薅羊毛』的操作，已經超越精打細算，滑向了規則與公德的灰色地帶。」還有人表示：「很少站4S店的，可是一年去吃260次飯，我是真繃不住了，這次我站龐先生，因為4S店那邊站不下了。」但也有人提出不同看法，覺得店家既然打出「免費吃飯、充電」的招牌，就應該遵守「契約精神」。