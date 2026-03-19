長春Range Rover急煞8次致追尾　警判「無違法」致事主維權無門

2025年12月，一名呂姓平治車主舉報稱，其在行車途中遭一輛黑色Range Rover（路虎攬勝）在一分鐘內連續「別車」8次，最終導致兩車追尾。案件最初因當地派出所判定「無違法事實」而終止調查，令受害者面臨10萬元的修車費無處追討。



平治車主維權一波三折 10萬維修費無處追討

據《大象新聞》報道，事發於2025年12月，呂先生駕車行經長春市區時，遭孫某某駕駛的黑色Range Rover無故挑釁。

監控片段顯示，路虎在短時間內採取了頻繁的切線、急煞等危險動作，在不到1分鐘內，竟連續8次阻礙平治正常行駛。最終，平治躲避不及發生追尾，車頭受損嚴重。呂先生事後心有餘悸，表示當時情況極其危險，對方明顯帶有主觀惡意。

警方連環反轉判「未違法」惹議

事發後，到場交警初步判定這並非普通交通事故，而是涉嫌「危險駕駛罪」，因此未按照一般程序出具《交通事故責任認定書》。根據內地法律程序，若涉及刑事犯罪，案件應移交公安刑事部門處理。然而，呂先生的維權路卻在此卡關：交警稱多次向轄區派出所及法制大隊移交案件，但均未獲接受。

在受害者自行報案後，長春市公安局朝陽區分局雖曾立為行政案件，卻在2月3日出具「終止調查決定書」，理由竟是「沒有違法事實」。(大象新聞）

在受害者自行報案後，長春市公安局朝陽區分局雖曾立為行政案件，卻在2月3日出具「終止調查決定書」，理由竟是「沒有違法事實」。這也導致保險公司因「存在明確侵權人且涉及刑事爭議」而拒絕理賠。呂先生面臨近10萬元的修車費，以及約6萬元的車輛折舊損失，維權一度陷入絕境。

呂先生面臨近10萬元的修車費，以及約6萬元的車輛折舊損失，維權一度陷入絕境。（大象新聞）

維權再迎來反轉，上級公安機關責令重新調查

值得註意的是，3月19日，案件迎來重大反轉。長春市公安局法制支隊通知呂先生，經過刑事複議，認定「原不予立案決定事實不清、證據不足」，決定撤銷原決定，並責令重新調查。

長春市公安局法制支隊通知呂先生，刑事複議認定「原不予立案決定事實不清、證據不足」，撤銷原決定，責令重新調查。目前案件已重啟，結果預計一個月內出爐。