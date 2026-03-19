金價連日插水　杭州90後白領購160克金條慘蝕過萬：我一買就跌？

在美聯儲按兵不動疊加地緣衝突不斷的背景下，3月18日晚間，黃金價格一度暴跌近4%。3月19日，現貨黃金延續跌勢，一度跌破4700美元/盎司，日內跌2.5%，創近一個月新低。在此情況下，有杭州投資者購入160克黃金浮虧過萬。



綜合《中國經營報》、《杭州綜合頻道》報道，近日，在杭州濱江某科技公司上班的90後鄭先生，分享了他的慘痛經歷。

鄭先生在3月初因美伊局勢緊張，以1188元（人民幣，下同）/克的高位從朋友的珠寶公司購入100克金條，隨後在3月18日金價回調時嘗試「抄底」再買入60克。怎料當晚金價直線跳水，目前金條買入價已跌至約1080元/克。

鄭先生在3月初因美伊局勢緊張，以1188元/克的高位購入100克金條，隨後在3月18日金價回調時嘗試「抄底」再買入60克。（中國經營報）

鄭先生稱，「不是說黃金避險嗎？局勢這麼緊張，我想總該漲一波」；但事與願違，鄭先生粗略計算，短短半個月內，這160克黃金已讓他浮虧超過1.3萬元。鄭先生感歎「只能熬着了。」

相比之下，持有超過1500克黃金的投資者蔣女士則顯得較為淡定。她在杭州國際珠寶城受訪時表示，現在可能對「新手」來說是入手黃金的好機會。長期持有黃金可以當做「存錢」，具備隨時變現應急的功能。

3月19日晚，因為金價下跌，蔣女士特地帶三個好姐妹來到杭州國際珠寶城挑選黃金。（杭州綜合頻道）

金價為何不漲反跌？據《澎湃新聞》報道，市場觀點認為，伊朗衝突帶來的地緣政治避險支撐與美元走強、美聯儲緊縮預期形成強烈對沖，黃金市場陷入罕見的多空絞殺格局。

2026年3月18日，以色列向伊朗南帕爾斯氣田（South Pars gasfield）的主要設施發動襲擊後，伊朗隨即展開報復。卡塔爾政府表示，伊朗導彈襲擊了該國主要天然氣設施拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City），造成「重大損失」。網上影片可見，現場冒出熊熊火光，民眾倉皇走避。（X@sentdefender）

報道提到，儘管黃金被視為對沖通脹和不確定性的工具，但高企的油價加劇通脹壓力，抑制了其吸引力，一方面增加了持有實物黃金的成本，另一方面提高了生息資產的收益率。