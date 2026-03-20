有片｜現實版「汪汪隊大逃亡」：7隻被偷小狗結伴跨越17公里回家

近日，有網民發佈一則「偶遇7隻狗」的影片引發關注。據了解，這7隻狗是「鄰居」，被偷走後中途集體逃脫，結伴跋涉17公里成功返家。



7隻狗結伴前行。（抖音@馮偉）

7隻狗結伴前行。（抖音@馮偉）

《大河報》報道，這7隻狗（含德牧、金毛、哥基犬等品種）來自同一個村莊，日常結伴玩耍。3月16日晚，被網民發現在吉林長春長雙快速路附近。據網民發佈的影片顯示，7隻狗狗沿路前行，神情驚慌。其中，德牧疑似腿部受傷，行動緩慢，其他犬隻自發將其護在隊伍中心行走。另有網民在距離雙陽17.8公里左右的田地裏拍到7隻狗。

德牧疑似腿部受傷，行動緩慢，其他犬隻自發將其護在隊伍中心。（抖音@馮偉）

德牧疑似腿部受傷，行動緩慢，其他犬隻自發將其護在隊伍中心。（抖音@馮偉）

有網民在距離雙陽17.8公里左右的田地裏拍到7隻狗。（抖音@莉娜因巴斯）

經核實，7隻小狗此前被偷狗販子抓走，將送去狗肉店，在運輸途中集體咬破籠子逃脫。一位吉林流浪狗基地的工作人員表示，基地通過志願者搜尋、無人機偵查、走訪村民等形式，最終尋獲所有犬隻，並安全送回家。

網民表示「太震撼了！這個可以拍成電影了！」。（AI示意圖）

影片引發網民關注，紛紛表示「它們很友好，也很團結」「太震撼了！這個可以拍成電影了！原來小動物之間的感情也這麼豐富感人。」