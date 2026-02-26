坐31小時火車到東莞　19歲女大學生站台倒地心臟驟停

2月21日凌晨5時，一名19歲女大學生從成都搭乘火車硬座抵達東莞，歷時31小時，結果她剛到站台上便突然倒地，心臟驟停。送院搶救後，醫生表示女子是因經濟艙症候群暈倒，勞累與病情疊加導致她的心臟射血功能突然終止。



19歲女大學生站台倒地心臟驟停。（廣州日報）

《廣州日報》報道，19歲的大一女生小艾（化名）從成都搭乘火車硬座前往東莞，歷時近31個小時後，終於在2月21日凌晨5時許抵達廣東東莞東火車站。結果小艾剛下火車，在站台上沒走幾步便突然倒地，隨即心臟驟停。

經送醫6小時搶救後，小艾終於脫離危險期。醫生表示，小艾正是因「經濟艙症候群」而心臟驟停。據報道，她在出發前已持續胸悶兩天，但為了不耽誤開學報到，她仍堅持返學。結果在到站後，勞累與病情疊加導致她的心臟射血功能突然終止，出現典型的心臟驟停症狀。

經送醫6小時搶救後，小艾終於脫離危險期。（廣州日報）

什麼是「經濟艙症候群」？

據「科普中國」介紹，臨床有一種疾病叫「靜脈血栓栓塞症（VTE）」，最常表現為下肢深靜脈血栓形成和肺栓塞，嚴重情況下可導致休克或猝死。因其危險因素之一是久坐不動，而長途旅行，乘坐長途客車、火車硬座，特別是乘飛機經濟艙時會增加VTE風險，所以醫學上也把這種現象稱作「經濟艙症候群」。

經濟艙症候群有哪些風險？

如果形成了靜脈血栓，人恢復正常活動後可能出現血栓脫落，導致血管栓塞，即發展為下肢深靜脈血栓形成（DVT），可出現腿部腫脹、疼痛、皮溫升高和紅斑；如果血栓隨着血液循環進入肺動脈，可導致呼吸困難、胸痛、咳嗽，嚴重時咯血、暈厥，甚至猝死。

如何預防經濟艙症候群？

目前醫學觀點認為：沒有基礎疾病或沒有VTE形成高危因素的健康乘客不需要預防經濟艙綜合症。

但結合上述女大學生的案例，暨南大學附屬第六醫院心內科專家給出健康指南：及時止損：出發前若有胸悶、頭暈等不適，切勿硬扛，立即調整行程並就醫；主動活動：每1—2小時起身走動，座位上可做踝泵運動（勾腳尖、繃腳面），促進血液循環，預防血栓；科學補水：每小時飲用100—150ml 溫水，避免飲用咖啡、酒精，防止血液黏稠。