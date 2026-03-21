福建色警派出所內迫15歲女口交 僅判監2年9個月 家屬悲憤擬上訴
撰文：許靖雯
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2025年6月，福建一名15歲少女因毆打他人被叫到當地派出做口供，未料竟被派出所教導員李某單獨留在辦公室實施猥瑣，包括撫摸胸部、口交及射精等。今年3月16日，法院宣判李某強制猥褻罪成，判囚2年9個月，但少女父親直斥判刑過輕，稱事後女兒精神崩潰、自殘甚至離家出走，計劃申請上訴，對李某提起民事訴訟申請賠償。
誘母離開辦公室 以「拘留」為名脅迫少女口交
濟南日報《新黃河》報道，事發於去年6月16日，15歲的少女小君（化名）因毆打他人，與母親被傳喚至牙城派出所做筆錄，當時李某藉故讓小君母親先行離開，隨後以「拘留」為由脅迫，對小君實施摸胸、口交及射精等猥褻行為。
之後小君回家情緒失控大哭，在母親連番追問下才揭發李某惡行。隨後小君父親致電李某對質，但李某極力否認，更聲稱「我是為了你們好、你不要污衊警察、我不會拿前途開玩笑。」其後小君父親憤而報警。
當日李某被帶走調查，警方在他辦公室的垃圾桶、褲子襠部處、警服及小君鞋帶檢出精液，DNA鑑定與他本人吻合。
少女自殘離家出走 家屬斥判刑2年9月過輕
小君父親透露，事情發生後，小君常崩潰做噩夢，拿刀割腕自殘，手臂佈滿血痕，隨後更四度離家出走，現在獨自在江西打工，亦不和家人保持聯繫。而小鎮人言可畏，街坊流傳各種難聽的流言蜚語，甚至還謠傳小君母親被強暴，導致一家人生活深受影響。
今年3月16日，霞浦縣法院認為李某以脅迫手段強制猥褻他人，已構成強制猥褻罪，且身為公務人員利用職權犯案，對象為未成年人，手段惡劣，可酌情從重處罰，一審判處有期徒刑2年9個月。李某未當庭提起上訴。
但對於這個結果，小君父親表示難以接受，女兒受到影響一生的傷害，但李某才入獄2年9個月。他亦感嘆，案發至今派出所及李某家屬從未有過一句道歉，只有李某在開庭時說了聲「對不起」，目前他打算找律師對李某提起民事訴訟並申請賠償，為家人討回公道。
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