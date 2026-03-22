內地健身圈爆非法增肌藥逾2000人受害　健身教練喪失性功能

江蘇泰州一名健身教練因服用網購「增肌神藥」導致嚴重健康問題，甚至喪失性功能，最終報警，才揭開整條地下製藥與販售鏈條。



內媒《中國新聞周刊》微博3月20日報道，江蘇泰州一名陸姓健身教練在2021年服用一款聲稱可快速增肌的藥物後，出現失眠、發燒等症狀，甚至喪失性功能，最終於同年5月報警求助。警方循線追查，揭發一個在健身圈內流傳已久的非法藥物製售網絡。

報道指出，警方追蹤發現，該案6名主犯均為健身教練。其中，主犯祝某某自2021年上半年起，自行購買原料及設備，在出租屋內生產所謂「增肌神藥」，再透過多層分銷，將產品販售至內地十多個省份，流入逾2000名健身愛好者手中。

江蘇泰州查獲非法生產的「增肌神藥」流傳在健身教練圈子中，造成了失去性能力、生育能力的嚴重健康損傷，最後判處6名主犯有期徒刑4年6個月至緩刑不等的刑期。（江蘇新聞）

據《江蘇新聞》報道，江蘇省泰州醫藥高新區人民檢察院第三檢察部主任張洪潤指出，這類藥物主要在健身健美圈內流傳，用了這個之後會更快地練成肌肉、更容易在健美比賽獲得名次。他進一步說明，如果獲得名次就會帶來很多的利益，涉及到他帶學員，比如原來1、2千元（人民幣，單位下同）學費，現在就能變成1、2萬元。

經國家體育總局反興奮劑中心檢測，涉案藥物被檢出含有興奮劑目錄中的停用物質，而泰州市市場監督管理局亦認定，相關產品並無任何藥品批准文號或進口藥品註冊證書，屬非法藥物。

調查顯示，主犯等人累計銷售金額超過600萬元人民幣，非法獲利逾100萬元。在高額利潤驅使下，不少涉案人員不僅販售藥物，亦自行濫用，對健康造成嚴重損害。

張洪潤透露，服用該類藥物的人當中，已有兩名約20歲的健身教練「完全喪失生育能力，而且是不可逆的」。張洪潤指出，這個事情在健身圈，就像不公開的秘密一樣，已經泛濫到大家就覺得大家都在用、大家就覺得用起來也沒出現什麼問題，就繼續用，但其實真正的危害性，只有當事人自己知道。

案件最終於去年3月一審宣判，法院以非法經營罪判處6名主犯有期徒刑4年6個月至緩刑不等，同時要求承擔122公斤涉案藥品的無害化銷毀費用。相關藥品已全部依危險廢物處理銷毀。

此外，涉案的25名健身教練亦被處以終身禁止從事藥品生產經營活動的行政處罰。案件也引發外界對健身產業灰色地帶及違規用藥問題的高度關注。