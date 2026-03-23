荔枝迎小年價格將大漲？桂味、糯米糍或極度緊缺恐飆至50元一斤

又到一年荔枝花開時，但廣東多處果園並沒有出現「荔枝花海」的盛況。據了解，受去年「荔枝大年」過度消耗樹體養分，疊加暖冬乾旱、暖春長梢等多重因素影響，2026年廣東荔枝主產區遭遇明顯「小年」。



廣東多個果場「只見葉不見花」

綜合《廣東廣播電視台》、《東莞陽光網》報道，在東莞厚街鎮大逕、新圍等荔枝主產區，往年此時漫山遍野的荔枝花海今年卻難覓蹤影。受去年「荔枝大年」掛果過多及天氣影響，今年厚街荔枝遭遇「小年」，桂味、糯米糍、冰荔等品種成花率普遍較低，甚至有大量果樹只見芽不見花。

受荔枝「大小年」周期、暖冬乾旱等多重因素影響，2026年河源荔枝總產量預計降至5萬-10萬噸，同比銳減27%-42%，其中晚熟優質品種面臨嚴峻減產考驗。

去年高產量透支樹體養分 今年減產已成定局

為何會出現荔枝成花率普遍較低的情況？受訪果農認為，2025年荔枝非常高產，透支了樹體養分，加上冬季溫暖乾燥，影響了花芽分化。果農指出，去年掛果過多，養分消耗大，今年樹體尚未恢復。此外，去年底至今年初廣東雨水少、天氣乾旱，荔枝發芽分化受阻，加上暖春促使荔枝長梢，梢一長出便難以形成花芽。

2025年，在廣東茂名高州市名園生態園，果農採摘荔枝。（新華社）

據果場管理人員介紹，雖然果園內的荔枝品種繁多，但今年減產幾乎已成定局，「中晚熟荔枝，像桂味、糯米糍影響會大一點，今年大概只有去年一成的產量。晚熟荔枝仙進奉大概有去年四至五成的一個產量。」

2025年，在廣東茂名高州市分界鎮，果農分揀剛剛收穫的荔枝。（新華社）

報道指出，桂味、糯米糍等荔枝傳統優質品種市場供給或將極度緊缺，「一果難求」局面恐難避免，價格應聲看漲，後續管理仍是關鍵。據果農預計，今年桂味、糯米糍的零售價可能突破50元人民幣/斤，甚至更高，今夏實現「荔枝自由」的成本或將顯著上升。