30元炒至1899翻63倍　抗菌藥西力欣退市掀搶購　國產同效藥僅6元

近期，一款名為頭孢呋辛酯片（Cefuroxime）的抗菌處方藥，其原研藥「西力欣」在內地市場引發搶購，電商平台上的售價甚至被炒到了一千多元（人民幣，下同），身價翻超60倍。目前西力欣已在內地退市，但在香港，有39種註冊藥劑製品含有頭孢呋辛，所有產品屬醫生處方藥物。



據央廣網報道，頭孢呋辛酯片早在2024年7月就已停止在內地供應，如今市面上只有庫存產品在售，多數也只剩下短短幾個月的有效期。其原研藥「西力欣」則是跨國藥企葛蘭素史克（GSK）旗下抗菌藥頭孢呋辛酯片的商品名，用於治療多種細菌感染。

原研「西力欣」目前在內地線下藥店已經難覓蹤跡。在多個電商平台上，規格為0.25克、12片裝的原研西力欣，售價普遍在千元以上。藥品剩餘有效期的長短是定價高低的關鍵因素。

一家線上藥店，有效期到今年6月份的原研西力欣售價為1260元；有商家稱，他們售賣的原研西力欣是目前國內有效期最好的，到2026年7月9日，售價為1899元一盒。電商平台數據顯示，該藥品近期銷售超100件。

另一家線上藥店的工作人員表示，印象中原研西力欣的售價長期保持在幾十元區間。最近一段時間以來，該藥品拿貨價持續上漲，終端售價變動也十分頻繁。

據了解，在2024年7月，原研西力欣正式停止在國內市場的供應，合作方可繼續銷售終止協議前的庫存至產品到期或者全部售完。其保質期為36個月，這也意味著目前市面上流通的產品大部份為即將臨期的產品。

有用過此藥的消費者表示，西力欣最早在電商平台僅30元左右，2025年一路漲到200多元，後來又漲到600多元。以最早的30元，到現在炒至最高1899元，西力欣的價格已上漲約63倍。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾對原研西力欣狂飆的價格感到很意外，他表示，西力欣是臨床常用的普通抗菌藥，屬於第二代頭孢菌素類抗生素。雖然原研西力欣退市，但市面上仍然有很多替代藥品。

在電商平台上，國產頭孢呋辛酯片價格從幾元到幾十元不等。

他介紹，臨床上常用的就是治療上呼吸道的感染，像常見的咽炎、扁桃體炎、氣管炎、鼻竇炎、中耳炎。替代西力欣這種藥物的種類很多，頭孢呋辛至少已經有二十多種，價格也低。這些年很多原研藥過了專利期後，很快就有仿製藥，價格便宜，尤其是這幾年國家採用了集採制度，價格降得很低。原研藥競爭力下降了、不賺錢了，才會考慮退出市場。

在電商平台上，國產頭孢呋辛酯片價格從幾元到幾十元不等，此類產品的集採價格也多在4元到6元區間。李侗曾表示，原研西力欣價格暴漲與大眾對「原研藥比仿製藥好」的固有認知有關。他表示，國產仿製藥在有效性、安全性及副作用方面與原研藥無明顯差異，不建議囤貨。

除此之外，囤積這款退市原研藥，還存在諸多實際風險。李侗曾提醒，目前市面上的庫存藥大多即將臨期，盲目囤貨很可能還未使用就已過期，且西力欣作為抗生素，屬於處方藥，必須在醫生的指導下使用。