兩婦長城上刻「姐妹留念」被捕　律師：情節嚴重可判刑5年｜有片

近年來，內地持續宣導文明旅遊，提升整體國民的旅遊素質，但在北京八達嶺長城上，仍有遊客無視規定在城牆上刻字。

3月24日，八達嶺長城遊客服務中心工作人員稱，目前景區已找到涉事的兩名女子，並移交派出所處理。



影片顯示，一名身穿白色上衣的中年女士在八達嶺長城的城牆上刻字，身旁一名身穿彩色條紋上衣的中年女子則用手機拍攝，疑在記錄同伴刻字的過程。事後，城牆上可清晰看到「張麗、蕊霞姐妹留念」字樣。

兩名婦人在八達嶺長城城牆上刻字。（影片截圖）

《極目新聞》報道，3月24日，八達嶺長城遊客服務中心的工作人員稱，事發於3月23日，片中兩名女士刻字的情況屬實，景區工作人員已找到涉事兩人，並將她們移交派出所處理，後續會由公安機關負責。

城牆上可以清晰看到「張麗、蕊霞姐妹留念」的字樣。（影片截圖）

河南澤槿律師事務所主任付建律師認為，在八達嶺長城刻字屬於故意毀壞名勝古蹟的行為，違反《長城保護條例》《文物保護法》，根據《治安管理處罰法》第75條刻劃、塗污或者以其他方式故意損壞國家保護的文物、名勝古蹟的處警告或者500元以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留，並處500元以上1000元以下罰款。

情節嚴重的，涉嫌故意損毀名勝古蹟罪，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。若行為惡劣，還可能觸犯《刑法》中的故意損毀名勝古蹟罪，面臨刑事處罰。

八達嶺長城為全國重點文物保護單位、世界文化遺產，二人會被處以行政拘留並處相應罰款，同時需承擔對長城牆體造成損害的修復、清理等民事賠償責任。