上海迪士尼十周年限定套餐「蒸包加薯片」賣 ¥70　網民：物價離譜

3月20日，上海迪士尼度假區宣布展開十周年慶祝活動，推出多款限定周邊、專屬紀念門票及特色餐飲等，其中一份定價70元（人民幣，下同）的「淮揚米妮蒸包」，卻因引起網民熱議，不少人直言「物價離譜」。



引起爭議的套餐為十周年限定「淮揚米妮蒸包」，實物為米妮卡通造型的蒸包搭配少量薯片。有網民介紹，蒸包並非實心饅頭，「頭部有餡，味道像醬肉包，耳朵部分沒餡」。

網民認為上海迪士尼的物價離譜。（小紅書）

上海迪士尼「淮揚米妮蒸包」。（小紅書）

不少消費者認為，70元的定價遠超普通蒸包，甚至高於其他食物的價格，不禁調侃「鑲金包子」、「氣飽套餐」，也有網民認為，該價格是在為IP造型埋單，「在迪士尼吃的不僅是食物，更是氛圍和沉浸感」。

上海迪士尼推出十周年限定套餐「淮揚米妮蒸包」。（上海迪士尼度假區）

《大象新聞》報道，3月24日，上海迪士尼樂園工作人員介紹，該套餐的蒸包分有肉餡和紅豆餡，在樂園路邊的小食亭售賣，售價為70元一份，價格是樂園統一定價，「若認為定價過高，將會把您的建議內部反饋給定價部門」。