幽門螺旋桿菌之父　諾獎得主讚中醫：快速接受新技術並加以應用

「我不是中醫專家，但我會偶爾嘗試一下（中藥），的確能緩解我的喉嚨不適。」3月24日，2005年諾貝爾生理學或醫學獎得主、幽門螺桿菌（Helicobacter pylori）研究領域奠基人、中國工程院外籍院士巴里·馬歇爾(Barry James Marshall)教授率團到廣州中醫藥大學交流訪問。他在接受採訪時表示，「廣東一直是醫學技術進步的熱土。我看到中醫能非常快地接受新技術並加以應用。」



自2005年獲得諾貝爾生理或醫學獎後，馬歇爾就積極推動中澳生物醫學領域的合作，2014年，他曾獲中國政府友誼獎。2019年，馬歇爾生物醫學工程實驗室依托深圳大學成立，該實驗室在2020年獲批深圳市「諾貝爾獎科學家實驗室」項目。

諾貝爾獎得主巴里·馬歇爾(Barry James Marshall)教授率團到廣州中醫藥大學交流訪問。（羊城晚報）

為什麽選擇廣東深圳？「是深圳人民選擇了我，因為他們知道我熱愛技術，喜歡通訊、互聯網、機器人。我很高興被邀請來深圳。我也知道廣州對幽門螺桿菌的研究一直很有興趣和基礎。早在1994年，我就與廣州的一所大學交流過。我能感覺到這個地區的醫生對此非常感興趣。」

馬歇爾透露，其團隊將與廣州中醫藥大學在幽門螺旋桿菌領域開展中西醫科研、診療、人才培訓等合作。還將在廣東啟動一項針對女性的幽門螺桿菌社區篩查活動。馬歇爾提醒：「很多人會認為人們是從筷子上感染幽門螺桿菌，但他們不知道的是，人們還會從自己的母親那里感染幽門螺桿菌。因為母親通常負責料理全家飲食。所以對女性進行社區篩查，盡早發現和截斷幽門螺桿菌隱秘傳播，非常關鍵。」

馬歇爾還提到了自己對中醫的體驗和思考，「我認為中醫大有可為、深具價值。中醫藥在整體調節、多靶點干預等方面具有獨特優勢，與現代醫學的精準化發展形成有益互補。」