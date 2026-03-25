深圳打工仔隱形加班134小時　收工後常網上開會　法院判賠¥1.4萬

近日，深圳市南山區人民法院審結一宗勞動爭議案，一名職員在非工作時間被安排參加線上會議、處理工作，法院最終認定其實質佔用員工的休息時間，判令僱主須支付勞動者加班費14000元（人民幣，下同）。



程某在職期間累計加班共134小時。（示意圖/搜狐網）

「隱形加班」達134小時

《南方日報》報道，程某於2021年12月入職某公司，在職期間，公司頻繁通過內部通訊軟件，在程某下班後、周末及法定節假日安排其處理工作、參加線上會議。

2023年4月，程某辭職，因加班費協商未果，先後申請仲裁並訴至南山法院，要求公司支付加班費。

程某提交的打車記錄、線上會議記錄等證據指出，其在職期間累計加班共134小時。記錄清晰顯示程某在非工作時段多次參會，時長從半小時至3小時不等；打車記錄則印證其在辦公地點加班的事實。

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法院：佔用休息時間即構成加班

法院審理認為，認定是否構成加班，關鍵看是否實質佔用勞動者休息時間。（示意圖/法治網）

法院審理認為，認定是否構成加班，不以是否在辦公場所為標準，關鍵在於是否實質佔用勞動者休息時間。涉事公司多次在非工作時間組織線上會議，時間長、頻次高，已明顯擠佔職員休息時間，符合加班的法定要件，應當支付加班費。

綜合考量加班形式、時長、對休息權的影響程度等因素，南山法院依法判決涉事公司向程某支付加班費14000元。判決生效後，該公司已主動履行付款義務。

承辦法官表示，「隱形加班」 本質上是用人單位藉助數碼化工具，在法定工作時間外下達指令、安排任務，同樣受勞動法律規制。根據《勞動法》，勞動者享有法定休息權，用人單位長期安排休息時間工作，不支付加班費、不安排調休，屬於違法行為。